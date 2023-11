¿Es una señal? Mujer firmaba su acta de matrimonio, pero el documento se prendió en fuego

En redes sociales encontramos casos insólitos como el compartido en TikTok, donde una mujer vivió un incómodo momento en el que debía ser el día más feliz de su vida: ¡su matrimonio! Ello debido a que el acta se prendió en fuego cuando estaba por firmarlo.

Muchas parejas buscar que el día de su boda sea el más perfecto de todos hasta el más mínimo detalle, como el buffet y la atención a los invitados, ya sea en un matrimonio civil o religioso, donde se unen para siempre con el amor de sus vidas.

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja está sentada mientras la jueza le da las respectivas indicaciones para proceder a sellar su amor firmando un acta de matrimonio, pero al enseñarle a la novia la parte que debía firman, una de las hojas empezó a prenderse en fuego.

Tal parece que una vela que fue usada para tratar de romantizar la escena ocasionó el incidente, que pronto fue controlada porque la jueza hizo de todo para apagar el fuego y que todo solo se tratara de un susto.

Los novios se reían con un poco de nerviosismo porque no podían creer que ello les esté pasando en ese momento, como si se tratara de una señal de Dios para que desistan de su decisión de formar una familia y vivir felices para siempre.

"Cuando te estás casando y se quema el acta", se lee en la breve descripción del clip, que logró obtener alrededor de un millón de reproducciones, miles de interacciones y 42.9 millones de 'me gusta', en la famosa plataforma china.

A pesar de todo, la pareja decidió firmar y sellar su amor con un beso, demostrando que el cariño que se tienen es más fuerte que cualquier presagio o superstición.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que el incidente sería "un presagio" sobre cómo sería su vida de casada y que incluso no debió firmar el acta por "ser una señal o advertencia".

"A quién se le ocurre poner velas ahí", "el universo da señales muy claras", "una tremenda señal", "sal de ahí, buen hombre, es una señal", "es el destino hablándonos", "no soy supersticioso, pero mejor no me caso", "es una señal, corre", "hace un siglo eso sería mal augurio", "es una señal, amiga", "hermana eso es una señal, pero el destino te lo dirá más adelante", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.