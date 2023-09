"Escenas eliminadas": 'La monja' sorprende al trabajar como personal de limpieza en cine

Recientemente se vivió el estreno del filme 'La monja', perteneciente a la saga de 'El conjuro'. Tras ello, un video viral donde aparece dicho personaje trabajando como personal de limpieza en un cine impactó a los usuarios de TikTok.

En las redes sociales podemos encontrar un sinfín de contenido que, muchas veces, impacta a los usuarios y les saca una sonrisa. Es así que, tras el estreno de la popular película 'La monja', protagonizada por las actrices Bonnie Aarons y Vera Farmiga, los usuarios no pasaron desapercibido la aparición de dicho personaje en un conocido cine peruano.

En el material audiovisual de 27 segundos de duración, se observa como una persona disfrazada del personaje 'Valak', quien es la figura principal de la famosa película 'La monja', se encuentra cumpliendo con sus respectivas labores luego de que el fime finalizara su reproducción.

Precisamente, se ve como el personaje separa la basura del enorme bote junto a a otro compañero, quien se encarga de recolectar las vajillas donde se lleva la comida y las bebidas. Todo ello, mientras los espectadores se retiran tranquilamente de la sala de cine.

El video publicado por el usuario @jorgelu1saguilar y titulado 'Pobre moja, ya la andan explotando' se volvió inmediatamente viral y obtuvo una suma de 190 mil 'me gustas', alrededor de 2 mil doscientos comentarios y un total de 1.3 millones de reproducciones en la plataforma china de TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al video viral, dejando muchísimos comentarios sobre el tenebroso personaje que, sin duda, no pasó desaparcibido por los asistentes al cine.

"Se quedó sin chamba después de grabar 'La monja 2'", "Escena post créditos de 'La monja 2'", "Es la monja o la sirvienta?", "El villano de una película mal contada", "Escenas eliminadas de 'La monja'", "Cuando tu película no recaudó lo invertido", "Ya no tiene tiempo de asustar", "Estos chicos ya no se asustan con nada", "'La monja': Mejor me quedaba en el convento", "Partes que nunca se vieron en 'La monja'", "Valak ya perdió el respeto de todos", "Estoy cansado, jefe", "Bien dicen que la fama es pasajera", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video viral.