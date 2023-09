"Eso no lo veía venir": Cumpleañera recibe tortazo a larga distancia durante celebración

TikTok es una de las redes sociales más usadas hoy en día, pues todos los días se suben millones de videos a la plataforma, muchos de los cuáles se vuelven virales por lo graciosos que son; es el caso de un clip que muestra como una cumpleañera recibió un tortazo a larga distancia y al parecer eso malogró la celebración de su onomástico.

El video fue publicado por el usuario Rider (@iamrider), quien usó el famoso audio de TikTok que dice "A lo que yo vine fue a esto".

En dicho material audiovisual, se puede ver que la cumpleañera viste un conjunto de buzos en color negro, está celebrando junto a sus familiares y parece que le acaban de cantar por onomástico, ya que estaba a punto de morder un pastel que su madre sostenía a su costado.

Este emotivo momento quedó opacado, cuando uno de los invitados sorpresivamente lanzó una torta desde el otro extremo de la habitación, pues se puede ver que un pastel vuela y cae directamente sobre la cara de la cumpleañera.

Lo más gracioso es que la torta impactó directamente en el rostro y pecho de la muchacha y ella solo atinó a cogerse el rostro mientras intentaba limpiarse, sin embargo, parece que esta broma no le gustó del todo, pues se aprecia que al levantar la mirada hace un gesto de reclamo y hasta parece que estuviera llorando.

El eclipse volvió viral rápidamente en redes sociales como TikTok, donde ya cuenta con casi 40 mil 'me gusta', más de 1000 comentarios y medio millón de reproducciones.

En esa misma línea de los internautas no dudaron en bromear sobre el divertido momento, incluso uno de ellos comparó la imagen de la chica después del tortazo con el DJ Steve Aoki.

"Steve Aoki está en todos lados", "Lo que se me pasa en la mente Es que la persona que lanzó la torta solo la compró únicamente para ese objetivo", "Vaya maestría del que lanzó la torta", "Eso no me lo esperaba", "Excelente puntería", "Que nunca sepan tus movimientos", "Este morro se ganaría la de oro en los juegos olímpicos tiene tremenda puntería", se lee en los comentarios de TikTok.