Español revela las razones por las que no saldría con una peruana: "Su color de piel"

16/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde un joven español revelaba que no le gustaría salir con mujeres peruanas por una insólita razón.

Muchos hacen prevalecer el amor antes que las cosas materiales o prejuicios, sin embargo, este joven causó polémica por sus respuestas sobre qué nacionalidad le gustaría que sea su futura pareja.

¿Latinas o europeas?

En el material audiovisual, de solo 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un tiktoker recorre las calles para realizar preguntas peculiares y de interés a otras personas, pero quedó asombrado al escuchar las respuestas.

Es así como se acerca hasta un joven español, quien lucía muy decidido, y no dudó a responder a la pregunta del tiktoker: "¿Con la chica de qué país no estarías?"

¿Por su color de piel?

El español indicó que no pensaría para nada en estar con una mujer de Latinoamérica, especialmente con las peruanas, porque solo "prioriza" a las europeas porque tienen el mismo color de piel que él. Al tratar de justificar su respuesta, el joven indicó que no le gustan las personas morenas.

"¿Por qué Perú, algo que no te guste?, pregunta el tiktoker y el extranjero responde: "Porque me gustan blancas, morenas no", haciendo que el creador de contenidos le explique, no todas las peruanas son morenas, pero el español recalcó: "deseo que sean europeas", en el clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de 5 millones de reproducciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar al joven español por indicar que su prioridad al momento de decidir salir con una mujer es su color de piel, calificándolo de "racista y discriminación".

"Lo guapas que somos las latinas", "a mí no me gustan sus pantalones je, je, je", "bueno, en gustos y colores no hay autores, cada quien, con sus gustos, pero las peruanas somos hermosas", "exigente el Bryan", "silencio, habló Henry Cavill", "a mí me gustan como Jack Ross", "yo aquí latina y más blanca que las europeas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip generó opiniones divididas en las redes sociales al escuchar a un joven español señalar que no le gustaría salir con mujeres latinas, especialmente con las peruanas porque son morenas, y a él le gustan blanquitas.