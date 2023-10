Española cocina 'ají de gallina', pero no le salió como esperaba: "Lo hiciste diferente"

30/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El 'ají de gallina' es uno de los platos más sencillos de preparar y uno de los más ricos de nuestra gastronomía peruana. Sin embargo, es todo un reto para personas extranjeras. Ese es el caso de una ciudadana española que quiso cocinar este platillo para su acompañante, pero no le salió como se lo esperaba.

"¿Estilo diferente?"

El clip viral titulado: "Española cocina comida peruana parte II" le pertenece a la cuenta @vayaparpe y nos muestra la singular experiencia de una señorita extranjera al aventurarse a preparar un plato sencillo.

El tradicional ají de gallina es probablemente una de las degustaciones más preferidas por la mayoría de peruanos, por ese punto de ají y su combinación perfecta de leche con pan, que hace de este un preparado muy especial para las familias peruanas.

Claro está que la receta no es nada complicada, su preparación tampoco. Solo es cosa de ingenio y ganas, muchas ganas de preparar algo rico y rápido para enfrentar el hambre en cualquier momento del día.

No obstante, esto no le es nada sencillo para algunas personas que son originarios de otro país, y que por cosas de la vida o destino -según se crea o no en esta idea- tienen cierta conexión con lo nacional.

En las imágenes compartidas, se ve el resultado final del ají de gallina preparado por la española y la reacción de su pareja al probarlo. La joven dijo que aparentemente se parecía a 'una calabaza', pero recibió una apreciación distinta: "Oye, está rico".

La chica no podía creer lo que estaba escuchando y repreguntó si realmente le gustaba lo que estaba probando, a lo que le dijeron que sí y que 'picaba' y que 'tiene muy buena pinta'.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de 37 segundos no tardó en viralizarse, ya que hasta el momento cuenta con 15.9 mil me encantas, 649 comentarios y 650 guardados.

Los cibernautas opinaron de distinta manera ante lo visto: "Creo que faltó pecanas y harto queso parmesano", "toma tu like, por preparar el ají de gallina que no es de gallina", "lo hiciste bien, pero yo lo hago diferente, "esa reacción sí es bonita y muy sincera, te felicito. El ají de gallina es un plato delicioso", "la cocina es amor y magia de las manos, sale del corazón".

De esta manera, la preparación de 'ají de gallina' por parte de una española se hizo tendencia en TikTok al no salir como ella esperaba, pero sí para su acompañante de vida.