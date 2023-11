Estibador carga demasiados sacos de arroz a la vez y los productos terminan en el suelo: "Mi primera chamba"

15/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de la cotidianidad son de los más vistos en TikTok. Esta vez, un joven estibador se hizo viral al cargar demasiados sacos de arroz a la vez y terminar cayéndoseles al suelo al no poder soportar el peso de estos.

"Gajes del oficio"

El clip viral le pertenece a la cuenta @victor_molina1998 y nos muestra la curiosa anécdota de un joven estibador en un almacén de productos comestibles.

El trabajo en almacenes es uno de los más arduos y dignos de admirar. El simple hecho de tener la fuerza suficiente para trasladar innumerables cantidades de costales al día, de un lugar hacia otro, en vez de utilizar una maquinaria para esa actividad, depende de mucha voluntad y ganas de salir adelante por parte de muchas personas que necesitan sustentar sus hogares.

Generalmente, esta acción es realizada por hombres, pero recientemente con la igualdad en condiciones laborales, cada vez más, las mujeres se van sumando a este tipo de actividad, para lo cual cuentan con los cuidados necesarios como una excelente faja y buena condición física.

Según las imágenes registradas, un joven estibador se dispone a cargar cuatro enormes costales de arroz que previamente había sido despachado por su compañero que estaba en la parte alta de una pila de estos productos.

No obstante, hay algo que lo interrumpe en su objetivo: la gravedad del peso de los sacos que tenía que llevar. Este anecdótico hecho fue muy comentado por los cibernautas.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de 23 segundos, no tardó en hacerse tendencia, ya que hasta el momento cuenta con 123.9 mil me encantas, 829 comentarios y 6 828 guardados.

Las reacciones fueron variadas en torno a este suceso: "No es bueno eso compa, la espalda se enferma con el tiempo", "no se deben sobresforzar, solo carguen de uno, porque las terapias para la espalda son más caras que el sueldo que les pagan", "espalda salió del grupo", "mi primera hernia", "pensé que los llevaría", "mi primera escoliosis", "con tres la hace bien, pero siempre los humanos pensando que somos Robocops", "supongo que hay técnicas para levantar, pero... solo puedo decirles que el dolor de columna es insoportable, cuídense de eso", "es la primera vez que 'mi primera chamba' no me da risa, pobre hombre".

De esta manera, los cibernautas comentaron su parecer frente al estibador, que al cargar demasiados sacos de arroz a la vez terminó con los productos en el suelo.