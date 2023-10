¡Estilo Dragon Ball! Barbero sorprende con rostro de Gokú en peinado: "Apoteósico"

28/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La fiebre por el anime Dragon Ball nunca se detiene. Esta vez, un barbero causó sensación en la plataforma china al realizar el rostro de Gokú en el peinado que le hizo a un cliente.

"Impresionante"

EL clip viral titulado: "Son-Gokú" le pertenece a la cuenta @momentoviral y nos muestra la destreza de un joven al realizar un peinado muy diferente en un cliente.

No cabe duda que la creatividad y la habilidad son dos buenas compañeras para innovar. Es así, que tras el reto de su cliente, un joven barbero se dispuso a cumplirlo y sorprendió a muchos.

Según las imágenes registradas, el profesional del estilismo mostró para sus seguidores lo que tenía que lograr en la cabeza de su cliente: la cara del protagonista del manga de Akira Toriyama y el color del cabello (tono rubio).

En ese sentido, se puso manos a la obra y cogió su herramienta de corte empezando a dar los primeros toques sobre la zona craneal del joven. Con una medida grande, aproximadamente un 9mm o 12mm empezó a cortar buena cantidad de cabello.

Una vez descubierta la parte central, quitó la medida y se puso a esbozar los ojos de Gokú empleando solo el mango con dientecillos de la máquina de cortar, logrando un efecto ahumado en relación al tono visualizado por el contraste entre el poco cabello y la piel.

Así continuó su trabajo, hasta llegar a formar los ojos, la nariz y perfilar los labios del sayayín criado en el planeta Tierra. Una vez culminada esta misión, el barbero se dispuso a colocar papel platino en la zona, para laborar solo en la parte superior (donde se encontraban los mechones de pelo).

En un envase aparte colocó el decolorador y lo aplicó en el cabello restante dejándolo actuar. Asimismo, continuó cortando el cabello que quedaba pendiente y retocando la superficie hasta dejar un efecto atrapador: la viva imagen de Gokú viendo a cualquiera que se acerque a fisgonear por un rato.

Sin duda, este barbero cumplió el reto y de la mejor manera, dejando estupefactos a los seguidores de la plataforma china y a su propio cliente.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video se hizo tendencia en la plataforma de Elon Musk, por lo que hasta el momento cuenta con 8 015 me gustas, 104 citas, 819 repostados y 314 elementos guardados.

Los comentarios respecto al arte observado en el resultado fueron diversos: "Im-pre-si-o-nan-te", "this is crazy", "solo con el anime se puede algo así, disfraz de Halloween(?)", "acho que foi isso que o Paulo queira fazer, mas no final só ficou o buraco do Kamehameha (creo que eso es lo que Paulo quería hacer, pero al final solo quedó el Kamehameha)".

De esta manera, un joven barbero se hizo tendencia al cumplir el reto de su cliente: dibujar el rostro de Gokú en su cabeza y tener el pelo rubio como él en algún momento del anime.