"¡Esto es la av. Brasil!": Joven viaja a Japón y se queda admirada por el parecido de sus calles con las de Lima

18/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se ha convertido en el rincón donde se pueden encontrar videos de todo tipo desde los más hilarantes, tutoriales y también vivencias del día a día. Ese es el caso de una joven que viajó a Japón y se quedó admirada por el parecido de una de sus calles con la de la ciudad de Lima.

"Perú-Japón"

El clip viral titulado: "Perú core, Perú versión Nikkei, Japón limeño lmao" le pertenece a la cuenta @aswimi32 y nos muestra el recorrido nocturno de una turista y su amiga por una de las calles del 'país del sol naciente'. Su reacción fue muy comentada en la plataforma china.

El estar de viaje demanda, muchas veces, las ansias de conocer otras culturas, usos y costumbres a la de nuestra nación de origen. Sin embargo, encontrar una calle que se asemeje, aunque sea un poco, al país que dejamos por ir en aventura de algo nuevo puede lograr ese efecto random en esa visita.

Ese es el caso de dos turistas, la protagonista y su amiga, que una noche salieron a caminar por una zona muy parecida a las avenidas más populares de Lima.

"Volví a Perú h******, estoy en Perú... Solo que Perú-Japón", comenzó diciendo la tiktoker a sus seguidores.

La señorita pidió que le expliquen "cómo es posible sentirse en el Perú estando en otro país", ya que según su perspectiva: "hasta las veredas se parecen".

"Mana los postes doblados, el agua barata (50 centavos de yen: S/ 1.30... Esta es la av. Brasil", agregó sorprendida.

Siguió unos pasos más adelante y entró en una cuadra donde los 'foquitos' eran muy similares a las calles del Centro de Lima, por lo que no dejó de hacerlo saber a sus seguidores, pero resaltó la limpieza del lugar. "No he visto ni una bolsa de basura en la calle".

"O Lima es muy Osaka u Osaka es muy Lima... Esto es Aviación. Esto es la av. Perú con Universitaria. Esto es San Borja, la Aviación, Polvos Rosados, por ahí", mencionaron ambas viajeras.

Y la usuaria de la cuenta recalcó, que aparentemente, nadie sospecharía que se encuentran en otro estado, sino fuera por un letrero que esté escrito en japonés.

"Nadie nos creería que estamos en Japón, a menos que vean eso (enfoca un letrero escrito en idioma japonés)", añadió.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse, ya que hasta ahora cuenta con 59.3 mil me encantas, 401 comentarios y 3 027 guardados.

Las respuestas al corto apoyaron las apreciaciones de la tiktoker y su compañera: "jajajaja al principio pensé que sí estaban Lima", "oeee sí se parece", "pensé que estabas en Lima, pero no jejeje", "de verdad creí que era Perú hasta que vi las letras jajaja", "el multiverso".

De esta manera, un video compartido por una joven, de su viaje a Japón, se convirtió en tendencia al mostrar las calles de ese país muy parecidas a las de Lima.