Estudiante de odontología la rompe con su inglés en la presentación de su proyecto: "Lo dio todo"

02/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un estudiante de odontología causó sensación en TikTok al presentar su proyecto de un curso en inglés. Su esfuerzo fue muy valorada en la plataforma china.

"Su gran habilidad"

El clip viral le pertenece a la cuenta @nadim_dlx y nos muestra el proyecto de un joven sanmarquino como parte de una evaluación de un curso.

Un joven de nombre Marcelo Izquierdo estudia la carrera de odontología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y junto a sus compañeros se dispusieron a exponer un proyecto. Ante esto, el muchacho muestra el caso de Nadim Vela quien padece de caries.

El que hace de paciente le pide ayuda y el futuro odontólogo se anima en presentar a su colega Valeria Malarin para que ofrezca una serie de recomendaciones al público para una correcta limpieza.

La señorita comienza sugiriendo aplicar una cantidad considerable de pasta de dientes sobre el cepillo, para luego proceder a lavar las piezas dentarias de su boca de manera vertical y seguidamente en horizontal. Además, agregó que el tiempo prudencial para esta actividad debe de ser entre 2 a 3 minutos.

Por su parte, Marcelo, el presentador de la iniciativa, realiza algunas sugerencias, como evitar fumar porque también puede causar caries. Asimismo, recomienda reducir el consumo de bebidas azucaradas y comidas con alto contenido dulce tras presentar el caso de su compañera Andrea Chiok, de quien dijo le gusta consumir ese tipo de alimentos.

Finalmente, cerró su exposición agradeciendo haber escuchado su tema referido a tips para mejorar la salud de su área bucal.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 1 minuto y 23 segundos se difundió rápidamente en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 14 mil me encantas, 668 comentarios y 1 174 guardados.

Las reacciones ante la evaluación del alumno de la carrera de odontología fueron diversas resaltándose las siguientes: "No se trata solo de 'hablar inglés' sino de dar el sentido a la palabra con pausas, acentos y obvio pronunciación", "yo con dos meses en el B********", "por qué en inglés?", "¿inglés II, no?, "me imagino que es para un curso de inglés para dentistas", "es inglés para su parcial", "bueno, así se va aprendiendo", "me gustó el video hehe, buena iniciativa", "excelente, futuro cirujano dentista", "los felicito. Se atrevieron a hacer lo que otros no. Sé que esto les ayudará en seguir mejorando".

De esta manera, el proyecto de un joven estudiante de odontología de la San Marcos causó sensación en TikTok al demostrar sus habilidades en el curso de inglés. Los cibernautas no dejaron de elogiar su esfuerzo por explicar en ese idioma.