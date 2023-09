"¿Fácil de manipular?" Mujer logró que su novio la termine llevando a casa de su ex

23/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, encontramos casos polémicos como el de una joven que no dudó en mentirle a su novio para que pueda llevarla hasta la casa de su ex y que luego pasara por ella como si nada hubiera pasado.

Son muchos los chicos que tienen plena confianza en sus novias y "meterían las manos al fuego por ellas", por lo cual a veces algunas sacan provecho de ello y no dudan en decirles algunas mentiras para cumplir con sus objetivos.

Con engaños fue a casa de su ex

En el material audiovisual, de solo 30 segundos de duración, se ve cómo el creador de contenidos Lost Cristian se acerca hasta una joven para descubrir cómo es su relación y qué es lo peor que le ha hecho a un chico, quedando en shock y muy sorprendido con la peculiar respuesta. ¿Qué le dijo?

La joven relató haber tenido una cita, por lo que al término de la misma le pidió a su pareja que la llevara a casa de su "tía", cuando en realidad se trataba del domicilio de su exnovio. Sin embargo, ahí no terminó todo, porque lo que comentó después fue lo que más boquiabierto dejó al tiktoker.

Al ver que su expareja no salía de su casa se puso a llorar y con la voz entrecortada no dudó en llamar a su pareja, ¿por qué?: ¡deseaba que la recogiera!

Entre lágrimas pidió que la recoja

Cuando su novio se dio cuenta de que estaba llorando por el celular, la joven explicó que tenía problemas familiares y prefería retirarse lo más pronto de la "casa de su tía".

"Sí me fue a buscar y nunca se enteró", se escucha decir a la chica en el clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de 30 mil reproducciones en la plataforma china.

Al final del video resaltó que su novio nunca se entere de lo que realmente pasó y el motivo por el que estaba llorando; especialmente para no lastimarle el corazón.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignados por la forma de actuar de la joven y engañar a un hombre, que al parecer, la quería mucho. Por otro lado, algunos usuarios lamentaron que el chico sea muy fácil de manipular y no dudara de los sentimientos de su "amada".

"Cómo dije todas mienten por eso estoy solo", "ni siquiera se arrepiente y hasta sonríe", "hasta a mí me dolió", "y así nacen los fríos", "esta es de las mías", "me pasó igual", "fácil de manipular", "hay algunas chicas que irían al entierro del novio con otro", "no todas somos así, lo juro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó opiniones divididas en las redes sociales al ver cómo una joven revelaba que logró convencer a su novio con mentiras, para que la lleve hasta la casa de su expareja.