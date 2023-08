"Faltó el chambelán": Mujer sorprende con fiesta de quinceaños de su perrhija

07/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas buscan la mejor forma de consentir a sus pequeñas mascotas e incluso no dudan en compartir en sus redes sociales las distintas actividades que realizan a su lado, así como sus divertidas travesuras. Es así como un video compartido por la cuenta de @evicamus0, en la famosa plataforma asiática de TikTok, causó revuelo al ver cómo una mujer organizó la fiesta de quinceaños de su perrita.

XV años de una perrita

En el material audiovisual, de 36 segundos de duración, se visualiza a una mujer peruana bajar las escaleras con su perrita llamada Kira, en brazos, y poco a poco la ayuda a descender cada peldaño luciendo un bello vestido color rosado y una coronita de tul como si se tratara de una princesa y con la canción 'Quinceañera' interpretada por Thalía.

La familia decidió que debían celebrar los 15 años de vida que pasó su perrita a su lado compartiendo buenos y malos momentos juntos, y como si se tratara de un miembro más, decoraron su hogar, prepararon distintos platillos, torta, bocaditos e incluso tuvo su momento de baile del vals, pero sin chambelán.

"Está muy viejita, esta celebración será un lindo recuerdo que nos quedará de ella", expresó la mujer conmovida por compartir un grato momento con su fiel compañera, su perrita Kira.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos al ver cómo una mujer decidió devolver todo su cariño a su perrhija, con grandes detalles en su quinceañero.

"Ni a mi me hicieron quince, debí nacer en esa familia que hasta a firu le hacen fiesta", "yo no tuve 15 años y esta perrita sí... ¿cómo es posible este suceso?", "me da risa que estoy bien feliz viendo estos XV años cuando yo no tuve", "envidia de la buena, mi familia no me hizo nada cuando cumplí Xv años jaja", "qué ganas de ser esa perrita para celebrar los XV años que no tuve", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo por ver a una mujer organizar una gran fiesta y celebración a su pequeña perrita por los 15 años de vida que pasó al lado de su familia. Algunos usuarios señalaron que sentían envidia por ver cómo daban todo de sí para que su fiesta sea un recuerdo inolvidable.