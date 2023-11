Familia peruana experimenta temblor en plena madrugada y sorprende con su reacción: "Primero mi 'bebé'"

29/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes e insólitos, como el compartido por Claudio Vargas en TikTok, donde mostró cómo su familia reaccionó ante el temblor del 28 de noviembre a las 12:08 a. m., que se registró en Ancón, sin esperar que sus seguidores lo aplaudieran por no olvidarse de sacar a su perrito para su buen resguardo.

Muchas personas hacen lo posible para demostrar cuánto quieren a sus mascotas, hasta el punto de considerarlos parte de sus familias, brindarles comodidad, alimentación y educación.

No se olvidaron de su perrito

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven registró con su celular el preciso momento en que su familia se encontraba asustada por el movimiento telúrico, que, según indica, comenzó en Arequipa, pero luego a Lima.

En la escena, el joven procede a revisar su móvil para tener mayor información de la ubicación y magnitud del temblor, mientras que una señora busca con la mirada a su pequeño perrito y al encontrarlo no duda en cargarlo en brazos y recién salir de su vivienda, demostrando así que "es el consentido de todos" y el "bebé de casa".

"Temblor en Lima: en caso de sismo, carga a tu perrito y evacúa", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 3 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en contar sus propias experiencias y anécdotas cuando atraviesan una situación similar. Otros usuarios aplaudieron el gesto de la familia por no dejar solo "a su bebé perruno".

Tendencia en TikTok

"Antes del temblor me llegó una notificación de Google y a los 2 segundos comenzó a moverse", "el perro todo feliz porque piensa que va a salir a pasear de madrugada. Ni enterado del temblor", "la alarma me paraliza, me asusta más que el movimiento", "en Lima sí se sintió, pero los del Callao lo sentimos más porque fue en Ancón", "todos corremos por nuestras mascotas", "levantándome de una y agarrando a la gata", "qué bueno que no se olvidaron del perrito", "primero el bebé", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver la reacción de una familia peruana ante un temblor: ¡no se olvidaron de llevar a su perrito!