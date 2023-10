Fan ve a su artista favorito y duda: "Autógrafo por la 'Familia Peluche' o por la voz de 'Gohan'?

26/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La fiebre por Dragon Ball hace que cada cierto tiempo se estrenen películas o remakes de las caricaturas en las pantallas de televisión. Es así como, un fan tras ver a su artista favorito entró en duda y no supo si pedirle un autógrafo por la 'Familia Peluche' o por la voz de 'Gohan'.

"Sello de personaje"

El clip viral titulado: "Cuando no sabes si pedirle un autógrafo por la 'Familia Peluche' o por la voz de 'Gohan'" le pertenece a la cuenta @luthermartinizard y nos muestra la controversia que tiene un joven al tener al frente a su actor favorito.

No cabe duda que las series de televisión de antaño siempre están en nuestro corazón, ya que nos trae los mejores recuerdos de nuestra niñez o adolescencia.

'La Familia Peluche' idea del conocido actor cómico mexicano Eugenio Derbez vio a la luz su primer capítulo el 7 de agosto del 2002 y tuvo tres temporadas, las cuales estuvieron cargadas de episodios graciosos sobre las aventuras y desavenencias de una familia disfuncional, que pese a sus particularidades, se prodigaban 'amor a su manera' y le hacían frente a las dificultades.

En esta producción, el personaje de 'Junior' Peluche cobró importancia, por lo que muchos seguidores lo reconocen hasta el día de hoy. Sin embargo, grande fue la sorpresa de un joven que tras ir a una firma de autógrafos, se encontró con el que fungía ser el 'hijo adoptado' de Derbez en la serie.

Según las imágenes captadas, el actor Luis Manuel Ávila de 52 años se encuentra sentado y recibiendo a las personas que muy gustosas se acercan donde él para pedirle un recuerdo en sus libretas u objetos, y es en ese instante, donde el usuario de TikTok le entra una 'duda existencial' de si pedirle uno igual, pero por la serie o por la voz de 'Gohan'.

Cabe precisar que la película basada en el manga de Akira Toriyama "Dragon Ball Super: Super Hero" se estrenó el año pasado en formato de cine y en el presente, en streaming para verlo desde casa.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 11 segundos no tardó en hacerse tendencia, ya que hasta el momento cuenta con 349.4 mil me encantas, 1 280 comentarios y 16 mil guardados.

Los cibernautas no dejaron de verse igual de sorprendidos que el que grabó este episodio viral por no creer que 'Junior' era la voz del hijo de Gokú: "¿What? ¿¡Es la voz de Gohan!?", "¿queeee? La voz de Gohan?", "la voz de Gohan, no sabía", "O sea que Junior es hijo de Gokú", "¿queeee? Apenas me entero, ¿el canta la canción?".

De esta manera, los cibernautas quedaron impactados al descubrir que la voz de 'Gohan' es la de 'Junior' de la 'Familia Peluche'. Por otro lado, el fan tuvo una gran duda de si pedir el autógrafo por la serie o por el anime.