Fanático se encuentra a Messi y le pide un beso en la mejilla: "No lo puedo creer"

Lionel Messi es uno de los futbolistas más cotizados y famosos del mundo, por lo que tiene una gran legión de seguidores alrededor del mundo, uno de ellos se encontró con el astro del fútbol en la calle y no dudó en pedirle un beso en la mejilla y la respuesta de Messi lo dejó sorprendido.

El joven usó su cuenta de TikTok (@fabiandhers) para publicar el video que ha impactado a millones de personas, pues es bien sabido que los niveles de fanatismo, cuando se trata de futbolistas, muchas veces sobrepasan los límites y los seguidores e hinchas con capaces de hacer muchas cosas por sus ídolos.

En ese sentido, Fabian se acercó con cámara en mano a la camioneta donde Lionel Messi estaba paseando. Sorprendentemente, el astro argentino tenía la ventana del auto abajo, por lo que el joven le dijo que le de la mano, a lo que Messi sorprendió dándole una palmada.

Pero lo más impactante llegó después de eso, pues el joven, no conforme con darle la mano a Messi, bajó su mejilla hasta la altura de la cara de Messi y le dijo "dame un beso", lo increíble es que el futbolista accedió y sin dudar le dio un beso en la mejilla a Fabian.

Después de esto, el auto donde iba Messi partió y el joven no podía evitar la emoción ya que le dijo "Te amo, Messi, te amo, capitán", para luego grabar su reacción instantánea en la que estaba a punto de llorar por lo que acababa de suceder.

El cuestión de horas, el video se ha viralizado en Tiktok, pues ya cuenta con 2.3 millones de 'me gusta, casi 14 mil comentarios y 20 millones de reproducciones.

Asimismo, no cabe duda del poder mediático e impacto que tiene el astro argentino en redes, ya que los fanáticos también comentaron sobre lo mucho que envidiaban al joven, mientras otros decían que se tatuarían en beso o que nunca más se lavarían la cara.

"Messi después del beso: 'le di un beso a este pibe'", "El pibe: dame un beso; Messi: claro que sí mi rey", "Re obediente el Messi", "Ese cachete ahora vale millones", "Messi te dio un beso. No puedo creerlo", "Un beso de Messi y no me lavo la cara en años", "Él pide que cumplió el sueño de todos", "Yo me tatuaría el beso", se lee en comentarios.