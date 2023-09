"Financiaré su existencia": Madre decide mantener a su hijo en lugar que trabaje

30/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Aunque muchos padres alientan a sus hijos a ingresar al mundo laboral a una edad temprana para aprender el valor del dinero y la responsabilidad, no obstante, una madre tiene una perspectiva diferente. Ella prefiere que su hijo adolescente no busque empleo, ya que se siente capaz de mantenerlo.

Según declaró Esther Boyd a South West News Service, ella afirma que su hijo tiene la libertad de "seguir sus deseos" mientras sea menor de edad. "He estado trabajando toda mi vida; estoy lista tanto física como mentalmente para retirarme", explicó.

Madre poco convencional

Boyd explicó que ella misma tuvo que empezar a trabajar a los 14 años, una edad en la que la mayoría debería estar disfrutando de su juventud y no preocupándose por empleo, por lo que no quiere que su hijo Noah, de 15 años, pase por la misma experiencia.

"Le expresé que no quiero que busque empleo. No creo que sea una idea sensata", dijo Esther, ya que no quiere que su hijo sienta que "necesita trabajar solo para sobrevivir".

"Puedes hacer esto toda tu vida. ¿Por qué empezar ahora?", expresó la madre, enfatizando que lo que realmente le importa es que su hijo encuentre una pasión genuina, mientras ella pueda "sostener su estilo de vida".

Siempre ha trabajado

Desde que tenía 14 años, Esther trabajó como camarera y pasó 20 años buscando una carrera que llamara su atención. No fue después de casi dos décadas que finalmente supo lo que quería hacer, ahora se dedica a la fotografía, es coordinadora de marketing en Burleigh Heads (Australia) y también sube videos a TikTok donde brinda consejos sobre su experiencia de vida.

"Creo que es una locura decirle a un niño pequeño de 14 años que salga al mundo y consiga un trabajo para experimentar, como si no fuera a tener esa experiencia durante toda su vida", expresó, además, indicó que Noah todavía es demasiado joven para pensar en esas cosas.

"Ninis" en Perú aumentan

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, expresó su preocupación por la juventud peruana luego de informar que la población de jóvenes que no estudian ni trabajan habría aumentado en nuestro país en los últimos años.

''Hay que reconstruir todo, lo preocupante es que los jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo es una población que ha crecido, y a eso le sumamos que la población que termina el colegio también ha crecido'', declaró.

De esta manera, la decisión de una madre de mantener a su hijo adolescente en lugar de presionarlo para que trabaje refleja su deseo de brindarle un tiempo para explorar sus pasiones y sueños personales.