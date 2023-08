"Frío de fríos": Le terminan por su obsesión a CR7, pero no le importa

05/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos insólitos e historias de desamor, tal como el video compartido por la cuenta de Jota Luis, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde un joven cuenta cómo su pareja terminó con él por su obsesión a Cristiano Ronaldo (CR7).

Su verdadero amor, el fútbol

En el material audiovisual, de 31 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el joven es llamado por quien sería su enamorada, y con un rostro preocupado escucha que ella desea dar por terminada su relación debido a su gran obsesión por el jugador de Portugal.

Según la chica, él siempre está pendiente de las noticias y todas las actividades que realiza CR7 en vez de prestar atención a su relación, pero lo que más sorprendió fue cómo reaccionó él: ¡no le importó!

Alegre por terminar

El joven se mostró alegre al recibir la noticia y aseguró que era "el momento de sacar su prime" y que no estaba triste porque a un pelotero "no le pueden romper el corazón" ni que "fuera la Champions".

"Al fin llegó el momento de sacar mi Prime. Ahora seré un sin sentimiento y el corazón frío. (...) Ni que fueras la Champions, tú solo eras un relámpago, ahora sacaré mi mejor versión y no le puedes romper el corazón a un pelotero", se escucha decir al joven tras saber que su novia rompió con él.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y algunos se mostraron de acuerdo con las palabras del joven al saber que terminaron con él por su pasión por el fútbol.

"Corazón frío, pero mentalidad ganadora", "¿quién contra el 'Bicho'?", "la mejor respuesta de todas", "no hay nadie como Cristiano, señoritas", "a lo mejor su verdadero amor es la pelota", "el fútbol sana todo", "esto es otro nivel", "mucha razón Bro, a mí me rompieron el corazón más de 5 veces y he ganado más de 6 trofeos de campeonatos y el jugador más destacado he sido yo", "el fútbol es el que te cura de todo los males pero prefiero a Messi", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip que logró sumar 445 mil reproducciones y alrededor de 36 mil 'me gustas', por ver cómo un joven se mostró feliz de saber que su enamorada terminó con él por su obsesión por el CR7.