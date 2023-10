Frustran asalto en combi: Pasajeros golpean a ladrón que quería robar equipos electrónicos

28/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La inseguridad ciudadana no se detiene. Un video se ha viralizado en X, antes conocido como Twitter, donde unos pasajeros frustran el asalto a un delincuente que había subido a la combi para robar equipos electrónicos.

"Juntos contra la delincuencia"

El clip viral titulado: "La unión hace la fuerza" le pertenece a la cuenta @momentoviral y nos muestra la reacción de un grupo de personas ante un intento de robo dentro de una unidad móvil.

Ante los constantes hurtos en la ciudad, la gente se encuentra vulnerable ante estos hechos delictivos; sin embargo, algunos reparan que si no se toman medidas en el acto para sobresalvar su integridad y la de sus bienes no parará este mal de la sociedad.

La poca o nula acción de los encargados del orden conlleva, en ocasiones, como lo visto en el video a desarrollar medidas con el propósito de no dejarse despojar de sus objetos que tanto les costó adquirir.

En las imágenes registradas se puede observar a unos pasajeros dentro de una combi. En la parte delantera se encuentran dos hombres, en el medio uno y en la parte de atrás a una persona más.

En cuestión de segundos, dos hombres aparecen en escena, el primero que fungía de 'campana' y abre la puerta, para que el otro ingrese. Una vez dentro, este último se va a la parte del fondo y tras forcejeos consigue arrebatarle sus equipos electrónicos.

Sin embargo, no contó que el pasajero de adelante le pondría'cabe' logrando así que sus compañeros y él mismo le propinaran patadas, manotazos e insultos por robar los objetos del señor 'del fondo'.

Al final de la gresca, el ladrón quedó semidesnudo y con la lección aprendida.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este golpe a la delincuencia se viralizó rápidamente en la plataforma de Elon Musk, por lo que hasta el momento cuenta con 92 mil me encantas, 10 mil compartidos, dos mil guardados y dos mil comentarios.

Las opiniones sobre este suceso ejemplar de justicia a cargo del pueblo ante actos delictivos in so facto no se hicieron esperar: "Como me alegraron la mañana estos compas, ahora sí puedo salir a trabajar contento", "adoro los finales felices, "eso falta aquí en el Perú, más finales felices", "lo mejor del día", "poesía, proporcionalidad, justicia, lo mejor que he visto hoy".

De esta manera, la frustración de un asalto en una combi se hizo tendencia en la plataforma de Elon Musk tras ver el final nada alentador de un ladrón quien se había dispuesto robar unos equipos electrónicos de uno de los pasajeros.