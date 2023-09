¡Fueron timados! Personas pasan vergüenza tras caer en la trampa de celular pegado en la pista

Un grupo de personas que intentaban recoger un celular que había sido pegado a la pista intencionalmente, pasaron la vergüenza de su vida al darse cuenta que fueron víctimas de una broma.

El video fue publicado por el usuario El Niche (@victorrangel01179) y lleva de fondo un audio de una persona riéndose descontroladamente.

En el material audiovisual, se puede ver que la primera persona que intentó recoger el celular fue un estibador que pasaba por ahí, pero al no lograrlo durante dos segundos, siguió su camino.

Seguido de él, un señor que pasaba se acercó a intentar recoger el móvil, pero al no poder despegarlo de la pista, se retiró visiblemente avergonzado.

Después de eso, aparecieron dos señoras y una de ellas pisó el celular en señal que había sido ella quien lo encontró, mientras que su compañera intentaba retirarlo pero al ser imposible, ambas optaron por retirarse del lugar.

Después de eso, hubieron varias personas más (al menos 10) qué intentaron retirar el celular del piso, incluso, varios niños, madres de familia e incluso ancianos lo intentaron pero nadie pudo retirarlo.

El video se volvió viral rápidamente en TikTok, ya que actualmente supera los 17 mil 'me gusta', 517 comentarios y 200 mil visualizaciones.

Asimismo los cibernautas se burlaron del video en los comentarios e incluso algunos recordaron que les pasó algo similar hace muchos años.

"La señora que le pone el pie al señor diciendo yo lo vi primero y nada", "Trampa para deshonestos", "Yo también me agaché por 5 soles y estaba pegado qué vergüenza", "Menos mal no me grabaron a mí", se lee en los comentarios del TikTok.