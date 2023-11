Futbolista abrió cuenta de OnlyFans tras quedarse sin club: "Sueña con ser profesional"

La futbolista mexicana, Deyaris Arai Pérez, sorprendió a todos en sus redes sociales al anunciar que tras la derrota del equipo donde formaba parte, 'León y Puebla' decidió dar un paso al costado y abrir una cuenta de OnlyFans para poder solventar sus gastos y estudios profesionales, a sus 27 años de edad.

Muchas personas han encontrado la forma de obtener dinero a través de esta plataforma para adultos, generando gran controversia y polémica entre sus seguidores, tras considerar que exponen su integridad física.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Deyaris, quien formaba parte de la Liga MX Femenil, escribió: "¿listos para mi OnlyFans?", con una fotografía donde se luce frente a un espejo y tomando una 'selfie', generando alrededor de 85 mil 'corazones'.

Deyaris Arai Pérez es una futbolista nacida en Houston, Texas con ascendencia mexicana. A sus 27 años jugó como defensa del equipo Puebla Femenino en el Clausura 2021 y, tras una temporada, pasó a formar parte del para el Club León. Antes de dedicarse a los deportes, Deyaris también se desempeñó como modelo.

Como era de esperarse, la publicación en Instagram causó gran controversia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por ver cómo una joven decide "mostrar su cuerpo para conseguir dinero", por otro lado, algunos de sus seguidores no dudaron en apoyarla por buscar la forma de solventar sus gastos.

"No saques only preciosa, no necesitas de eso para tener fans", "a ver sin en Only triunfas", "cuando no sabes hacer otra cosa solo te queda enseñar el cuerpo", "qué pena que a tan corta edad te dediques a ello", "si te gusta el fútbol es mejor que enseñes a niños", "los mejores deseos para ti", "sin duda alguna eres toda una diosa", "no hagas caso a los malos comentarios, es tu decisión y cuerpo", "todo sea por tus estudios, para adelante", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.