Futbolistas peruanos causan sensación en TikTok al figurar como 'propuestas de menús': "Olla común"

Tras el partido del 'Clásico del Pacífico' los cibernautas siguen haciendo de las suyas en las redes. Esta vez, una usuaria no tuvo mejor idea que 'ofrecer' a las personas 'propuestas de menú', poniendo a algunos futbolistas peruanos como la 'carta del día'.

"Para comer y para llevar"

El clip viral le pertenece a la cuenta @mayliana_04 y nos muestra la curiosa forma de proponer como 'opciones para degustar' a los futbolistas de la selección peruana.

La creatividad peruana no para. Tras la reciente llegada de Oliver Sonne, muchas miradas se han fijado en el futbolista de 22 años ya sea por su aspecto físico, su desempeño con el balón o sus incursiones artísticas y en el modelaje.

Sin embargo, él no es el único que ha atraído la atención de las mujeres de nuestro país. 'El depredador' Paolo Guerrero, también sigue arrancando suspiros a más de una, pese a ser papá. Su último hijo nació en abril de este año, fruto de su relación con Ana Paula Consorte.

Y por último, y no menos importante, se tiene a Christian Cueva 'Aladino' actual delantero del equipo Alianza Lima, quien en la última convocatoria para las eliminatorias no pudo ser convocado.

En ese sentido, en TikTok se ha venido 'ofreciendo' menús de todo tipo, entre los que destacan como 'Ejecutivo" a Oliver Sonne, 'Tradicional' a Paolo Guerrero, y el que más causó la risa de los internautas fue, sin duda, a Cueva como 'olla común' quizá porque es la representación más cercana a la 'accesibilidad de todos los peruanos' y a un símbolo de 'lucha diaria por salir adelante'.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video se hizo tendencia rápidamente en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 6 121 reproducciones y centenas de reacciones y comentarios.

Los internautas no dejaron de trolear ese momento viral: "Cuevita, el menú del pueblo", "lo máximo Cuevita, yo te apoyo", "Sonne, ejecutivo, está bien", "Y por qué a Guerrero no lo ponen en ejecutivo?", "en tradicional falta Gallese, Advíncula y Yotún", "no puedo con la carta", "muero de risa con las propuestas", "no hay de a sol xd", "el depredador de ley en tradicional", "la olla común muy bien representada".

De esta manera, una consulta en Tiktok generó sensación al poner a futbolistas peruanos como 'propuestas de menús' a la carta. Las reacciones de los internautas fueron las más ocurrentes.