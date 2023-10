Gatito sorprende a cibernautas al comer croquetas de saco del mercado: "Control de calidad"

18/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Como si nada. Un gatito sorprendió y causó revuelo en TikTok al vérsele comiendo croquetas de un saco del mercado sin ninguna restricción.

"¿Qué pasó aquí?"

El clip viral titulado: "Jaja t** me metí con el dueño" le pertenece a la cuenta @aronpoma9 y nos muestra, el preciso momento, en que un felino se encuentra comiendo galletas a vista y paciencia de los compradores del lugar sin censura alguna.

No cabe duda que en TikTok los videos sobre casos insólitos son de los que causan mayor interés en los cibernautas.

Esta vez, un gatito de regular peso fue el centro de atención en un centro de abastos, al vérsele parado cerca de un costal de comida destinado a su especie.

Lo llamativo es que pese a los llamados reiterativos de un comprador, nada lo detenía en su afán de seguir degustando de sus deliciosas croquetas.

"Oe, oe (dirigiéndose al gato)... Vecino (diciéndole a los vendedores)", expresó.

En ese momento, los señores le confirmaron que el curioso felino era 'el dueño'.

El usuario que pudo registrar este momento, notó que todo esto sucedía mientras los ayudantes se encontraban acomodando los productos de la tienda de abarrotes en dicho mercado.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de 18 segundos no tardó en difundirse y viralizarse rápidamente, por lo que hasta el momento cuenta con 237.5 mil me encantas, 2 919 comentarios y 19.8 mil guardados.

Los cibernautas no dejaron de reírse con la actitud del michi del puesto en sus comentarios: "El dueño es", "el michi de control de calidad", "el gato sabe que R***** es mejor", "Resultó siendo mishi el mayor inversionista de la tienda", "el michi comiéndose las ganancias", "fresco ese gato", "tiene el Vip", "el líder del clan", "está probando la calidad antes de comprar", "ese gato es el catador de alimentos para gatos", "es todo un Garfield", "los michi de tienda para mascotas paran bien rellenitos", "le negaron W**** sin saber que era el dueño de la tienda", "más respeto con el dueño", "si es el dueño se respeta lo que decida hacer con su negocio", "está haciendo marketing", "es supervisor de calidad, déjenlo hacer su trabajo", "sale probando", "el gato come sin pagar", "come mejor que el dueño", "y todavía come el R*****, el más caro de la tienda".

De esta manera, un gatito causó sensación al comer croquetas de un saco del mercado, a vista y paciencia de los compradores, porque era 'el dueño'.