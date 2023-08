"Gustos caros": Joven sorprende al utilizar caramelo de limón para hacer limonada

27/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Nuevas alternativas! Un joven causó revuelo en las redes sociales al compartir un video en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde enseñaba cómo preparar una limonada con un caramelo ante el incremento del precio de uno de sus ingredientes principales: ¡el limón!

Reemplazo de limones

En el material audiovisual, de solo siete segundos de duración, subido por la cuenta de @MejiaLuis16, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Luis usa alrededor de dos caramelos de limón para hacer un refresco popular en el país, una limonada.

El chico explicó que debido al alza de los precios del limón, ingrediente principal para esta bebida, no tuvo otra idea que utilizar esos dulces como una nueva alternativa, señalando un gran abuso que las autoridades no hagan nada al respecto.

"Qué abuso", se lee en la breve descripción del clip, que ha generado miles de interacciones y alrededor de 155 mil 'me gusta' en la famosa plataforma china.

Alza del precio del limón

Según los datos dados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el lapso comprendido entre el 14 de junio y el 14 de agosto de este año, se reveló un aumento de más de 200% en el precio tanto del limón en bolsa, como del limón en cajón en el Gran Mercado Mayorista de Lima.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que agradecieron al joven por darles consejos para 'reemplazar' el limón en distintas preparaciones culinarias y también indicaron su preocupación por el alza de los alimentos de primera necesidad en el Perú.

"Amo la solución", "gracias por el consejo", "gustos caros", "qué lujo", "hay que admitir que ese caramelo es buenísimo y barato", "la mitad de uno era suficiente, dos es lujo", "mi madre me comentó que en la época de Alan García, la gente echaba estos caramelos para hacer "limonada" porque todo era caro", "cuando viva sola no diré nada, pero habrá señales", "no me río porque sí sería yo", "nosotras ahorrando", "también subieron el precio de los dulces de limón", son algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales tras mostrar el peculiar e insólito método que usó un joven creador de contenidos para preparar limonada ante el alza del limón.