"Heriste sus sentimientos": Gatito se desmaya al escuchar que es adoptado

En redes sociales encontramos distintos casos conmovedores que son protagonizadas por las mascotas y sus dueños, quienes los tratan con mucho cariño y buscan verlos felices hasta el punto de considerarlos parte de sus familias. Es así como un video compartido por la cuenta de @lantia01, conmovió a sus seguidores por la peculiar reacción de un gato al saber que es adoptado.

El gatito más dramático

En el material audiovisual, de solo ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que un pequeño felino de color naranja escucha atentamente a su dueña, quien le hace una impactante revelación que le 'rompió su corazón'.

En la escena, el gato se encuentra echado sobre el suelo, cuando de pronto una mujer le dice: "¡Bingo! Tú eres adoptado". En ese momento, el 'minino' se tira de espaldas y comienza a maullar generando distintas reacciones de los seguidores de la cuenta de TikTok.

El clip compartido en la plataforma china generó alrededor de un millón de reproducciones y 262.300 'me gusta', así como miles de interacciones.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en manifestar que los gatitos de esas mismas características y color son los "más dramáticos".

Asimismo, otros usuarios aprovecharon en contar sus mejores anécdotas y experiencias vividas al lado de sus respectivas mascotas y que estarían dispuestos a todo para garantizar su bienestar.

Viral en TikTok

"Le dio la desmayación", "heriste sus sentimientos", "por favor, no jueguen con sus sentimientos", "gato naranja igual a gato dramático", "qué dramático", "tengo una gata naranja y es demasiado dramática", "la noticia más fuerte que le han dado", "el michi: nooo, cómo es posible este suceso", "no es verdad todos los hermanos envidiosos dirán lo mismo siempre", "qué pecadito", "no me digas eso Karen, rompes mi corazón", "mi vida, se le rompió el corazón", "ja, ja, ja, no me mates", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras conocer cómo un gatito de color naranja identificado como Bingo se 'desmayó' tras enterarse de que sería adoptado, pero que ello no es impedimento para recibir todo el amor posible por parte de su familia.