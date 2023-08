"Hermanos al rescate": Mujer sorprende con advertencia a su esposo el día de su boda

09/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales causaron gran revuelo al conocer la historia de una joven novia que advirtió a su esposo que en caso la engañe o decida hacerla sufrir, sus hermanos no dudarían en salir a su rescate, tal como lo demuestra el video compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok.

Novia advierte a su pareja

En el material audiovisual, de 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer luce su bello vestido de novia y en su ceremonia decide dedicar un mensaje a su esposo, con quien pasará el resto de su vida compartiendo buenos y malos momentos.

La joven no dudó en indicarle al amor de su vida que si él decidía 'sacar los pies del plato' debía pensarlo dos veces, porque ella contaba con "sus guardaespaldas" y le indicó que mirara hacia la mesa donde se encontraban ellos: ¡los hombre de su familia, hermanos, tíos y papá!

"En la iglesia amor el padre decía, que tenemos que respetarnos, que tenemos que cuidarnos. Solamente quiero recordarte algo nada más, que si tú te portas mal quiero que mires allá", se le escucha decir a la novia con su copa en la mano lista para el brindis con todos sus invitados, entre amigos y familiares.

Sus hermanos, padres y tíos no dudaron en ponerse de pie para que el esposo sepa que ellos están dispuestos a todo por proteger a la novia y 'castigarlo' a su manera en caso decida portarse mal causando la risa de todos los invitados.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y aprovecharon en contar sus más divertidas experiencias vividas en el día de su matrimonio.

Video con 5 mil 'me gusta'

"Solo para que recuerde", "lo guardaré para cuando me case, señalar a todos los hombres de mi familia", "ojalá hubiera tenido hermanos", "jaja nadie fue amenazado ahí", "jaja ya me veo con mis hermanos", "bien hecho", "yo cuando me case", "jaja que buena", "me encantaría hacerlo con mis dos hijos y mi papá, y mi mamá con su chicote", "lo aplicaré el día que me case", "no tengo hermanos o me los prestas o me los alquilas", "advertido está", "hermanos al rescate", "los mejores guardaespaldas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip logró alcanzar alrededor de 5 mil 'me gusta' y miles de interacciones al mostrar cómo una novia aprovechó la ceremonia de su boda para dedicarle un mensaje de advertencia a su pareja en caso decida engañarla con otra mujer.