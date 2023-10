Hija de hincha de la 'U' sorprende al revelar lo peor que le hizo su papá: "Era LaU o Trinchera Norte"

06/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido por una joven en TikTok, tras revelar qué fue lo peor que le hizo su padre debido a su gran pasión por el equipo deportivo de Universitario de Deportes.

Muchas personas no dudan en dejar en claro el gran cariño que tienen hacia el club de sus amores como los que conforman el campeonato de fútbol nacional, donde destacan 'U', Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, entre otros. Algunos realizan apuestas e incluso acciones que no solo marcan sus vidas, sino también las de sus familiares.

Su padre lo nombra como 'U'

En el material audiovisual, de solo tres segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven decidió realizar el reto viral, donde muchos revelan cuál es el momento que más les dejó en shock, por lo cual, sin dudarlo, decidió compartir con todos sus seguidores su experiencia. ¿De qué se trataba?

A través de fotografías, la joven señaló que a pesar de su edad, aún le quedaba la duda de por qué llevaba un nombre tan peculiar, por lo que aprovechó en consultarle a su padre y descubrió que todo se debió a que era hincha de Universitario de Deportes.

"Momento en el que dijo WTF papá", se lee al inicio de la descripción del clip, que fue seguido después por: "Cuando le pregunté por qué me llamó LaU y me respondió que fue porque es hincha de la U!", generando miles de interacciones y alrededor de 30 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso se sintieron identificadas por las peculiares acciones de sus padres, por el amor hacia los "equipos de sus amores".

Viral en TikTok

"Mi papá me puso Celeste, a mi hermana Cristal y a mi hermano le quería poner Sporting ayuda", "a mí me iban a poner uelady por 'Y dale u' pero mi mamá intervino eso", "era Lau o Trinchera Norte", "era eso o cremadevidatuereslaegriademicorazon", "¿dónde estaba tu madre para impedirlo?", "mi papá en vez de un vestido bonito, me puso un body de la U en mi cumpleaños número uno", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven decidió revelar lo peor que le hizo su padre hincha: ¡llamarla LaU!