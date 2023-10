Hincha blanquiazul da un contundente mensaje a la barra crema: "Tenemos la bendición, vamos por el Tri"

En redes sociales encontramos los casos más controversiales e insólitos, como el compartido en TikTok, donde un joven aliancista dio un contundente mensaje a la barra crema al saber sobre la publicación que realizó Universitario de Deportes, en su cuenta de X: "Nuestra fe no se negocia".

Son muchos los jóvenes que buscan la forma de demostrar a todos la gran pasión que siente al momento de alentar al "equipo de sus amores", y que al ver algún ataque hacia ellos no dudarán en defenderlos "con garras y dientes".

En el material audiovisual, de solo 49 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven hincha de Alianza Lima, identificado como Pats Romani, decidió dar un mensaje impactante a todos los barristas del equipo de la 'U' tras enterarse de que dicho club deportivo puso en duda la fe y tradición que tiene su selección.

"¿Qué fue mano? Parece que al equipo del frente le dolió que el padre sea blanquiazul. Como el año pasado lanzaron su camiseta morada y no funcionó porque fue un rotundo fracaso, ya que no tienen tradición", se escucha decir al joven en el clip, que ocasionó gran controversia, ya que muchos hinchas merengues aclararon que la camiseta a la que hace mención fue lanzada por el 'Día del Alzheimer' y no como él lo señala.