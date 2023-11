Hincha blanquiazul lanza contundente mensaje a la barra crema previo a la final de la Liga 1: "Ya dejen de temblar"

08/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más insólitos, como el video compartido en TikTok, por un hincha de Alianza Lima, donde no dudó en arremeter contra la barra de Universitario de Deportes al considerar que tienen miedo de enfrentar al club íntimo en Matute por el partido de vuelta de la Liga 1.

Este miércoles 8 de noviembre a las 8 p.m., ambas escuadras deportivas se enfrentarán para definir al campeón del torneo nacional de fútbol, a pesar de las constantes polémicas que se suscitaron durante la semana tras las sanciones solicitadas contra el jugador crema Álex Valera y el guardameta blanquiazul, Ángelo Campos, e incluso algunas figuras del deporte peruano acusaron al club merengue de "crear un psicosocial".

Hincha blanquiazul contra la 'U'

En el material audiovisual, de un minuto y 11 segundos de duración, se ve a un joven identificado como Beto Rivas, luciendo una camiseta de Alianza Lima, quien aprovecha su cuenta para lanzar un mensaje contundente contra los hinchas y dirigentes 'cremas', a quienes acusó de "generar un espacio hostil" para que se cancele el partido por la final.

"A ver, hijo, ¿qué te da miedo?, ¿que tape Ángelo Campos? Perfecto, que suspendan al 'mono' Campos y que suspendan a todo el plantel titular de Alianza Lima. ¿Qué más te da miedo, hijito? ¿Venir a Matute? Ya, perfecto, jugamos en el parque Sinchi Roca. ¿Qué más, el árbitro? Que arbitre Ferrari", se escucha decir al hincha blanquiazul.

Pidió que paren las amenazas

También aprovechó en pedir que "no sigan amenazando a los familiares" del club blanquiazul, en referencia al caso de Carlos Zambrano.

"Los jugadores se van a unir mañana, van a jugar con los cuchillos entre los dientes y van a jugar el partido de su vida, porque eso no se le hace nadie", expresó, dejando entrever que todos los problemas se definirá con el resultado del partido, donde ambos equipos darán el 100% de sí para obtener el título.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados con las expresiones del joven e incluso pidieron que se deje de causar problemas antes del partido, donde muchos hinchas esperan ver a sus equipos favoritos dar un buen rendimiento en la cancha.

En contra del joven

Por su parte, los hinchas de Universitario trataron de defenderse señalando "que no le tienen miedo a nada ni a nadie" y que irán con todo "sin importar quién arbitre".

"¿Miedo? Ya les ganamos y campeonamos", "en las buenas y en las malas", "Campos nos representó esa noche a todos. Bien parado y tener los huesos bien puestos al salir con la gloriosa", "mañana seremos Tricampeones", "lo dejamos en las manos de Dios", "si pierden no vayan al TAS", "¿miedo?, que no has visto el partido quién dominó", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hincha de Alianza Lima no dudó en lanzar un contundente mensaje a los hinchas de Universitario de Deportes tras las amenazas contra Carlos Zambrano y polémicas suscitadas por la gran final de la Liga 1 que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva.