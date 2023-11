Hinchas molestos por joven que se borró su tatuaje de Alianza Lima: "Este amor no es para cobardes"

En redes sociales, un joven causó polémica y debate entre sus seguidores de TikTok al revelar que decidió borrar el tatuaje que tenía en honor a Alianza Lima debido a su decepción por caer ante la 'U' en Matute, por la gran final de la Liga 1.

Muchas personas tratan de apoyar al "equipo de sus amores" en los buenos y malos momentos y no dudan en demostrar la pasión que siente por ellos a través de distintos detalles como la compra de algunos artículos, peluches, llaveros o tatuajes.

En el material audiovisual, de solo ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven llega hasta un local donde un especialista podría ayudarlo a tapar un tatuaje que se realizó en un intento de tener impregnado en su piel el nombre del club blanquiazul. ¿Por qué?

Como se recuerda, Alianza Lima se enfrentó a Universitario de Deportes el miércoles 8 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, pero terminó perdiendo por 2-0, dejando destrozados a todos sus hinchas que esperaban verlos campeonar.

Es debido a ello, que este joven dejó entrever que no quería saber más del club íntimo y que la locura que realizó en algún momento no debía continuar. De esta manera, en la escena se ve que el nombre de AL fue tapado por una tinta negra.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros hinchas blanquiazules criticaron la actitud del joven.

"Este amor no es para cobardes", "adiós turista, arriba Alianza Lima", "¿sabes por qué se lo borra? por qué este amor no es para cobardes", "ya parece a los de la 'U' que desaparecen cada 4 años y vuelven a ser 'hinchas'", "ese no es hincha es un fan de turno", "en las buenas y en los malos momentos uno debe estar junto a la camiseta y al corazón", "ganas o pierdas nunca te puedes decepcionar de tu club", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.