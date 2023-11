Hombre es captado durmiendo dentro de bus con su moto: "Cuando no hay gasolina"

01/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha viralizado un video donde se observa a un hombre durmiendo dentro de un bus de transporte público al lado de su moto.

"¿Habrá querido ahorrar?"

El clip viral titulado: "En Perú no te aburres" le pertenece a la cuenta @christopheryl y nos muestra, el preciso momento, en que un señor es visto dormir dentro de una unidad móvil de una manera un poco peculiar.

Los hechos insólitos son los que mayor interés generan a los usuarios. Esta vez, un bus de los conocidos 'Los Chinos' fue el protagonista de un evento inusual.

Y es que un adulto había abordado dicha unidad móvil junto a su moto lineal, pero al no poder resistirse al cansancio terminó quedándose dormido, por lo que un pasajero que también se encontraba en el carro no desaprovechó la oportunidad de registrar ese momento.

Cabe resaltar que según las imágenes registradas, el medio de transporte se encontraba vacío, y solo se hallaban las dos personas, además del chofer dentro.

Los cibernautas al observar este peculiar suceso no tuvo reparo en dejar sus mejores comentarios.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 11 segundos no tardó en viralizarse, ya que hasta el momento cuenta con 3 857 me encantas, 74 comentarios y 269 guardados.

Las reacciones al momento viral no dejaron de señalar la moto que se encontraba al lado del hombre que fue captado durmiendo dentro de los Chinos: "Cuando no quiere pagar peaje", "yo: me compraré una moto para no andar en bus, yo:", "no quería pagar la grúa", "qué fue", "el menos random", "espero que cuando te compres tu moto no lo lleves en cúster", "tu causa que no le gusta gastar para la gasolina", "baja cruzando el peaje", "se quedó sin gasolina y con el precio que está, no le quedó de otra", "pesa 160 kg", "¿a qué hora es eso?", "se pasó", "qué buena", "insólito", "la realidad supera a la ficción", "no hay duda que el peruano es creativo", "en los Chinos jajaja", "Perú potencia mundial", "que no se pase de paradero", "avísenle", "definitivamente en Perú nunca te aburres", "las ocurrencias más reales solo en el Perú", "no se me había ocurrido", "a falta de gasolina, tomar bus".

De esta manera, un hombre se volvió sensación al quedarse dormido junto a su moto dentro de un bus de los Chinos. Los cibernautas no dejaron de dar sus mejores comentarios al respecto.