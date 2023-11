Hombre se enamora de mujer por Facebook, pero le termina robando su auto y celular: "Te atraparé bandida"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos como el compartido en TikTok, donde un video muestra cómo un hombre creyó conseguir al amor de su vida por Facebook, pero terminó siendo engañado tras sufrir un robo, no solo de su corazón, sino también de su auto y celular.

En el material audiovisual, de solo 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre, identificado como Michael Soule, es entrevistado en Texas, para conocer mejor cómo sucedieron los hechos que lo dejó conmocionado y en shock, especialmente indignado con 'cupido'.

El hombre relató cómo fue víctima de un robo después de un mes de haber entablado conversaciones con una mujer a través de redes sociales, a quien finalmente accedió a encontrarse en un lugar determinado y lograr convertirse en enamorados, pero lo que sería una divertida y romántica cita terminó en la peor experiencia de su vida. ¿Por qué?

Según lo señalado por Michael Soule, en plena madrugada, la mujer, acompañada por amigas y su hermana, aprovechó que él se ausentó para utilizar el baño y así sustrajo su vehículo.

"(Me dijo) ve al baño porque la fila está larga y me bajé como pende*o, hice del baño y salí y se me va. Se llevó mi teléfono, mi carro y mis llaves", se escucha decir al hombre en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.