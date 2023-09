Hombre se perdió la oportunidad de conocer a Willem Dafoe: "Prefirió estar con Morfeo"

16/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas sueñan con conocer a sus artistas, cantantes y actores favoritos, por lo cual no dudan en hacer todo lo que esté a su alcance para ese anhelado día. Sin embargo, un hombre que viajaba en el metro de Nueva York perdió su oportunidad de conocer a Willem Dafoe por quedarse profundamente dormido.

En el material audiovisual, de solo 26 segundos de duración, en TikTok, se ve el preciso momento en que varias personas viajan tranquilamente en el metro estadounidense, pero de pronto sus rostros expresan gran asombro y alegría por ver que junto a ellos se encontraba el popular Willen Dafoe, reconocido por interpretar el papel del villano 'Duende Verde' en las películas de 'Spiderman'.

¡Se quedó dormido!

Los viajeros neoyorquinos no querían perder la oportunidad de tomarse algunas fotos con esta estrella de Hollywood para dejar grabado e inmortalizar ese gran momento único de sus vidas. Sin embargo, solo uno de ellos no pudo verlo, ¿por qué?: ¡se quedó dormido!

En la escena compartida por la cuenta de @antoniromero37, se ve que uno de los pasajeros estaba "en los brazos de Morfeo" y a pesar de la bulla realizada por algunos fans de Dafoe no se despertó en ningún momento.

"Aquí todos tomándonos fotos con el famoso 'Duende Verde' y este señor jamás se va a enterar de que estuvo al lado de una celebridad", se lee en la breve descripción del clip que logró miles de interacciones y alrededor de 1 millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que los demás pasajeros debieron compadecerse de él y despertarlo, ya que es una oportunidad que no se debería desaprovechar.

Asimismo, los usuarios aprovecharon en aplaudir al actor por no negarse a tomarse fotos como recuerdo para sus fans que se veían muy emocionados al verlo.

Viral en TikTok

"Hoy conocí la envidia", "superfamoso el 'Duende Verde'", "Willem Dafoe, tremendo actor", "¿por qué no lo despertaron?", "es un excelente actor con muchos años de trayectoria", "el momento más humilde de Norman Osborn", "qué sencillo es Dafoe", "definitivamente es el mejor, no me perdería esa oportunidad de verlo", "prefirió estar con Morfeo", "qué malos ¡lo hubieran despertado!", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre perdió la oportunidad de conocer a Willen Dafoe, el popular 'Duende Verde', por quedarse profundamente dormido en el metro de Nueva York.