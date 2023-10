Hombre sorprende cargando a su mascota en boda: "A falta de dinero, 'Firulais' de regalo"

19/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es muy común encontrar videos de casos insólitos donde la realidad supera a la ficción. Tal es el caso de un hombre que, al parecer, no tuvo mejor idea de llevar a su mascota como regalo a una boda donde fue invitado.

"Firulais de lujo"

El clip viral titulado: "Como cuando no hay dinero para los novios" le pertenece a la cuenta @ruta66_route66 y nos presenta a un señor sosteniendo a un perro, mientras se encuentra bailando con otras personas en una fiesta de matrimonio.

Se viralizó en TikTok una escena de una celebración de recién casados que data del pasado mes de setiembre. Según refiere el video, este se dio en Huancayo, región Junín.

Como es conocido, la población huancaína se caracteriza por sus suntuosas fiestas luego de realizarse matrimonios, bautizos u otro tipo de evento importante; por lo que los regalos ostentosos no es ajeno a este tipo de reuniones.

Cheques de terrenos, electrodomésticos de alta gama, carros, son algunos de los obsequios que son entregados a los recién casados de dicha zona ubicada en el centro del país.

En las imágenes compartidas por el usuario que registró este caso, se puede visualizar a una sala llena de gente bailando al son de la melodía de una banda regional.

Mientras que las personas se encuentran formando un círculo y van danzando en torno a él. Lo peculiar de esta situación es que todos cargan algo, algunos cajas de cervezas, otros mesas, sillas y el más llamativo, sin lugar a dudas, es un perro color crema quien de manera dócil se deja cargar por su dueño en medio de la algarabía de la gente.

Toda la celebración parece darse en un contexto de armonía y alegría por la reciente unión de los contrayentes.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de veintisiete segundos de duración llamó la atención de muchos cibernautas en la plataforma asiática, ya que hasta el momento cuenta con 19.2 mil me encantas, 1 038 comentarios y 1 792 guardados.

Algunos internautas se pusieron en el lugar del can y dieron sus mejores comentarios: "Firulais: todo sea por el caldo de mote", "Firu: me la estoy pasando bien raro", "Firulais: para eso me invitan".

Otros, por su parte, manifestaron el gran valor que tiene la mascota del señor: "Ahí el regalo más caro, sin duda, Firulais", "Firulais va a ser el mejor regalo", "Voluntad es voluntad, ya tienen un Firulais para que cuide la casa y ladre", "el regalo más valioso. No es fácil desprenderse de lo más preciado que tienes. Tu único tesoro que vale la pena hacer sacrificios".

Es así como, la sorpresiva forma de un hombre de llevar a su mascota como regalo de boda llamó la atención de los cibernautas que no dudaron en dejar sus mejores comentarios apoyando su decisión.