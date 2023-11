Hombre sorprende con ingeniosa forma de trasladar tierra para construcción: "La NASA lo busca"

09/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok los trend de 'mi primera chamba' están a la orden del día. Sin embargo, un caso ha llamado la atención de los cibernautas: un hombre traslada tierra de manera ingeniosa para una construcción.

"Creatividad"

El clip viral con la descripción: "Mi primera chamba" le pertenece a la cuenta @monofeliz77 y nos muestra la peculiar forma de trabajar de un hombre que se dedica a la construcción de una casa.

No cabe duda que las personas que se dedican a la edificación de casas, muchas veces, no solo hacen uso de su conocimiento sino de su creatividad para llevar a cabo su labor de colaborar en el 'sueño de la casa propia' de muchas familias.

Es así, como en la plataforma asiática se ha viralizado el caso de un obrero que tuvo una forma ingeniosa de llevar tierra de un primer piso al siguiente, sin hacer tanto desgaste físico.

Con un sistema ideado por él, a base del conocimiento de lo positivo que son las poleas, creó una 'maquinaria' que le permitía depositar en cada pequeño envase de plástico (parte de un recogedor de basura) un poco de tierra y así, mediante el giro de estas trasladar este producto hacia su objetivo: la segunda planta de la casa.

Los cibernautas no dejaron de señalar lo novedoso y fácil que era esta forma de mover insumos para una construcción, por lo que dejaron sus mejores comentarios en la plataforma china.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de veinte segundos no tardó en hacerse tendencia en TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 36.5 mil me encantas, 356 comentarios y 3 104 guardados.

Los internautas muy sorprendidos por esta forma de trabajar de una sola persona haciendo el trabajo de varios de manera creativa hizo que opinaran de diversas maneras: "No encaja el trend de mi primera chamba", "maestro hoy me llega la factura de luz", "cómo construir una casa en 15 días", "ingenio eficaz", "es un genio", "eso es saber trabajar", "más volumen de carga y más rapidez y queda perfecto", "me parece excelente su idea", "en conclusión es más barato pagar la luz que pagar el médico por hernia o un tratamiento lumbar", "lo estaba viendo para reírme y terminé impresionada", "la NASA lo busca. Excelente muy inteligente".

De esta manera, un hombre se hizo tendencia al crear un sistema novedoso para trasladar tierra de un piso a otro de una construcción, sin tanto desgaste físico.