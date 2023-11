Hombre sorprende con su peculiar forma de hacer funcionar una licuadora sin luz: "Lo aprendí en TikTok"

13/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se ha vuelto el rincón de los mejores tips para todo tipo de actividad. Es así que, se ha viralizado un video donde se observa a un hombre hacer funcionar su licuadora sin luz de una manera innovadora.

"Increíble truco"

El clip viral titulado: "Federico Mercurio" le pertenece a la cuenta @neurygb29 y nos muestra la creatividad de un hombre para licuar algunas frutas paras hacerse un jugo.

No cabe duda que los tips para realizar algunos arreglos o innovar con algunas cosas en el hogar, se pueden encontrar en los videos de la plataforma asiática.

Desde tutoriales de cocina, arte, entre otros; los mejores 'hacks' son hallados en este aplicativo. Es así como, un señor de más de cincuenta años se hizo viral al pretender 'encender' una licuadora cuando se había ido la luz en su cuadra.

Para esto, el hombre se dispuso a utilizar un taladro. La punta de este último la puso sobre la base del artefacto y con su funcionamiento logró hacer que se triture la fruta que había dentro del envase.

Una integrante de su familia al ver esta 'curiosidad', no dudó en preguntarle dónde había visto esto, y el señor le dijo que lo había reparado en TikTok. "Allí me han enseñado todo lo que sé", aclaró.

Esa peculiar respuesta, hizo que las personas que se encontraban dentro de la cocina se rieran por lo que acababan de escuchar.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de 30 segundos, no tardó en hacerse tendencia en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con cientos de reproducciones y reacciones.

Los cibernautas no dejaron de bromear con lo realizado por el señor y su taladro: "Para que YouTube si se tiene a TikTok", "TikTok la mejor enciclopedia", "no se me había ocurrido esto, pero una buena idea", "así qué chiste", "ese señor tiene todas las fijas", "la vieja confiable TikTok", "diferente forma, mismo objetivo", "el señor: licúo porque licúo", "sin miedo al éxito", "lo debe de estar buscando la NASA", "la creatividad no tiene límites", "Federico Mercurio y sus hacks", "Mario Bros y sus consejos virales", "si arma su canal yo soy su primer suscriptor", "excelente tip, pero el taladro no durará tanto", "con TikTok no te aburres".

De esta manera, un hombre se hizo viral al mostrar su peculiar forma de encender una licuadora sin luz. Los cibernautas no dudaron en dejar sus más ocurrentes apreciaciones.