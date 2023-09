Hombres tapan con ladrillos la puerta de su amiga para que no se case: "¿Amigos o enemigos?"

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, un video se volvió viral al ver cómo un grupo de jóvenes comenzaron a tapar la puerta de la casa de su amiga con varios ladrillos y un día antes de su boda.

El matrimonio es uno de los días más importantes y esperados por muchas mujeres, por lo cual esperan que todo salga perfecto, desde el banquete, invitados y especialmente, el vestido de novia, sin que nada retrase el momento en que den el sí en el altar, frente a Dios y el amor de sus vidas.

En el material audiovisual, de solo 54 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un grupo de hombres españoles se dirigen a una camioneta y abren la maletera donde se encuentran varios bloques de ladrillos. ¿Para qué?

Taparon su puerta con ladrillos

Uno de ellos agarra un ladrillo y empieza a cubrir la puerta de la casa de su amiga, la novia. Una vez hecha la mezcla, empiezan a poner los ladrillos hasta levantar un muro que impida la salida de su amiga, en un ¿intento de impedir su matrimonio?

"Tu amiga se casa y la noche anterior pasa esto en la puerta de su casa", se lee en la breve descripción del clip, logrando alcanzar alrededor de 20 millones de reproducciones en la famosa plataforma china y miles de interacciones.

Con gran concentración, llegaron a tapar la mitad de la puerta, pero no lograron terminar todo porque su amiga los descubrió alrededor de las 5 de la mañana, lo cual fue revelado en un segundo video de 49 segundos de duración.

Novia preocupada por su boda

En esa escena, se ve a la novia desconcertada por ver que su puerta estaba llena de ladrillos y con la mirada buscaba a los culpables, quienes se habían escondido rápidamente para que no les gritara.

Con delicadeza, la novia trató de retirar cada tabique pegado en su entrada, pero no logró sacar todo. Al ver que fueron sus amigos los que la dejaron prácticamente encerrada, no dudó en enviarles un mensaje a su grupo de WhatsApp y reclamarles por sus actos, especialmente porque dañaron su timbre.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor y señalar que los chicos no hicieron las cosas con mala intención o saben algo más sobre el novio.

Por otro lado, algunos usuarios señalaron que también reaccionarían como la novia hasta el punto de "ya no considerarlos sus amigos" porque las ponen nerviosas minutos antes de su boda.

"Típicas bromas de pueblos a los novios me encanta", "me hacen eso y dejan de ser mis amigos", "con esos amigos para qué quieres enemigos", "yo solo diría que si tus amigos hacen eso es que algo saben son señales del destino", "me pasa eso y les juro los des invito a la boda, además les dejaría de hablar", "yo los dejó de hablar a todos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un grupo de hombres taparon la puerta de una novia con ladrillos un día antes de su boda.