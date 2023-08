"Hoy no, Jesús": Bebé hace travesura y casi arruina su bautizo en plena misa

20/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos cientos de casos virales donde los más pequeños de casa son los protagonistas, tal como el video compartido por la cuenta de @nattyiceicebabyy, donde una pequeña niña causó el asombro de sus familiares por su curiosa travesura en plena misa de su bautizo.

No quiso esperar

En el material audiovisual, de solo seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer sostiene en brazos a una niña y a su lado se encuentran dos hombres y otra señora, que serían los padrinos.

Frente a ellos se encuentra el sacerdote y junto a todos se encuentra la pileta con el agua bendita con la cual se mojaría la frente del bebé, sin embargo, la pequeña tenía otros planes en mente. ¿Qué pasó?

En la escena se ve que el sacerdote leía el libro de sacramentos, pero al parecer la pequeña que fue identificada como Sullivan estaba cansada de tanta lectura y con un manotazo hizo caer las sagradas escrituras en la fuente.

Madre sorprendida

La madre de la pequeña, al igual que sus padrinos, quedaron sorprendidos y avergonzados por la situación y los gestos en su rostro causaron gran revuelo en la plataforma china de TikTok, donde el clip fue compartido y logró alcanzar alrededor de 4.6 millones de reproducciones y miles de interacciones.

Más tarde, la progenitora de la bebé se pronunció por la situación creada por su pequeña: "El sacerdote volvió a tomar el libro y siguió adelante. Estaba pasando las páginas y estaban empapadas, Mi hermano se estaba riendo a carcajadas. Mi suegra estaba en la primera fila y trató de mantener la compostura, pero no pudo hacerlo".

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y otros bromearon señalando que el acto de la niña se debían a "fuerzas malignas" al no permitir que el sacerdote continuara con su misa.

"Realmente se negaba a ser bautizado", "un sacerdote convierte el bautismo en un exorcismo", "ella estaba como: Hoy no Dios", "creo que no es religiosa", "aún no puedo parar de reírme con esto", "ella sabía lo que el sacerdote estaba haciendo", "ese bebé sabía que todo era una trampa", "el bebé habló y no quiere ser bautizado", "¡hoy no, Jesús!", "ese es un bebé que está estableciendo límites temprano en la vida", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en las redes sociales tras ver cómo una pequeña niña hizo una travesura en plena misa de su bautizo y causó el asombro de sus padres, padrinos y demás invitados presentes en el acto religioso.