¡Impactante! Joven descubre que su novio la engañaba con su prima y lo expuso en una reunión familiar

¡De no creer! Una joven sorprendió a su novio al exponer su infidelidad en una reunión familiar. Lo más impactante de todo era que la presunta amante no era nada más ni nada menos que su prima.

Estratégico plan

Aunque parezca hilarante, esta muchacha maquinó toda la celebración del onomástico número 26 de su entonces pareja para evidenciarlo públicamente. El momento fue aún más extraño con el número artístico de esta.

Así es, la muchacha decidió cantar una pieza de desamor y engaño para anticipar gradualmente lo que estaba a punto de hacer. En ese sentido, el novio empezó a mostrar nerviosismo con el paso de la canción al punto de reír.

"¿Qué creíste que no me iba a dar cuenta que me engañas con mi prima", reveló la protagonista del clip. Después de ello, la filmación se cortó dejando intrigados a un gran número de internautas.

El clip tiene 59 segundos y lleva como nombre "Tristes recuerdos". Asimismo, la descripción fue "organicé el cumpleaños de mi novio para exponer su infidelidad con mi prima", abordando lo sucedido en pocas palabras.

Reacción de las redes

Viralizado el caso, miles de internautas tuvieron graciosos y entrañables comentarios; puesto que mostraron su asombro por el paso a paso que realizó la mujer para dejar en ridículo a su pareja. De forma satírica, muchas personas dieron una lista de canciones que hubieran estado acorde al extravagante momento.

Otros tantos, apuntaron que este video fue el más impactante que encontraron en la plataforma de TikTok durante el último tiempo.

Más de 123 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 123 mil reproducciones, más de 11 mil likes, 844 comentarios y 494 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Cuando me sean infiel no diré nada, pero habrán señales", "Hubiera quedado perfecto la de 'Amigo' de Romeo Santos", "Adoro los finales felices, pero faltó proyectar fotos y videos", "Está buena eso, a mi me pasó con mi marido y su cuñada", "Yo no hubiera podido cantar", "No me da risa, me da miedo".

