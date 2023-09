¡Impactante! Mujer casi muere ahogada por nadar en mar abierto: "Salvavidas la rescataron de milagro"

Le debemos respeto a la naturaleza. Nadar en mar abierto es una de las acciones más peligrosas que existen y eso quedó comprobado en un video que se hizo viral en TikTok, el cual muestra como una mujer casi muere ahogada en una playa; afortunadamente los salvavidas de la zona la pudieron rescatar con vida.

El video fue publicado por el usuario Romero Chavez (@romerochavezz) y según el título dice que ya le había advertido a la señora para que tenga cuidado al ingresar a la playa, pero ella hizo caso omiso, por lo que Romero destaca en la descripción: "Hay que tenerle respeto al mar porque es peligroso".

El material audiovisual muestra como una primera ola impacta muy cerca de la orilla y la mujer logra mantenerse en pie, sin embargo, cuando el agua regresa, la mujer es arrastrada y se cae.

Rápidamente se puso de pie e intentó huir hacia afuera pero se tropezó y cayó, para que solo unos instantes después una ola la arrastre unos metros hacia la izquierda, en este punto parece que la mujer había perdido el sentido de dirección, ya que es arrastrada por las olas sin poder ponerse de pie.

Una tercera ola impacto directamente contra ella y a los segundos aparecieron dos salvavidas, quienes arriesgaron su vida luchando contra las olas para salvarla, incluso uno de ellos abrazó a la fémina mientras una ola reventó sobre la orilla.

Afortunadamente parece que la mujer no sufrió ningún daño físico y solo se llevó un gran susto, pues salió caminando con ayuda de los profesionales de rescate.

El video ha generado gran indignación en redes sociales, pues la mujer fue imprudente al ingresar al mar con una advertencia de por medio, por lo que los internautas expresaron su molestia en la gestión de comentarios.

"Faltó darle unas cachetadas para que no se olvide que con el mar no se juega", "Lamentable que no tenga la más mínima fuerza en sus piernas para mover su cuerpo", "La hubieran dejado unas dos revolcaditas más así aprende bien", "Quedó bien exfoliada la señora", "Nadar en mar abierto es muy peligroso, tuvo suerte de ser rescatada", se lee en comentarios del TikTok.