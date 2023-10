¡Imperdible! The Weeknd peruano la rompe con tremendo show en la calle: "Para él si me alcanza"

23/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

De no creer. Cuando todas las miradas estaban puestas en el concierto de The Weeknd en el Estadio San Marcos, un joven peruano hizo gala de toda su creatividad y talento. Esta vez, aprovechó la expectativa generada por el intérprete de "Die for you" y dio tremendo show en la calle.

Los hechos habrían tenido lugar durante la noche del último domingo, el mismo día en el que Abel Tesfaye iba a cantar por primera vez en el Perú como parte de su gira mundial 'After Hours Til Dawn'. Allí, este inesperado imitador nacional causo furor entre quienes esperaban el inicio de la presentación.

Las reales previas

El show fue grabado por uno de los tantos seguidores de The Weeknd que se quedaron atónitos al ver que la versión peruana de su cantante favorito estaban interpretando las mejores canciones del original en plena vía pública.

De hecho, más de uno detuvo su paso para ver si realmente se parecía a Abel Tesfaye. Es así que con la misma barba, peinado y gafas que el artista, este talentoso joven dio todo de sí en las calles de la capital.

"Las reales previas al concierto en Lima de The Weeknd", indicó el usuario que publicó este episodio.

Es un "Starboy"

Si el imitador quería llamar la atención de los fanáticos del cantante canadiense, tenía que interpretar una de sus canciones más conocidas a nivel mundial.

Por esta razón, con baile incluido, cantó 'Starboy', tema publicado en septiembre de 2016 y que a día de hoy cuenta con más de 2 mil millones de reproducciones.

Este éxito tuvo el impacto esperado y no solo logró que la gente se detuviera a grabarlo, sino que hasta generó que algunos de los presentes quieran bailar, como el joven que estaba a solo unos metros de él.

Para ese shows sí alcanza

El hecho no pasado por desapercibido en redes sociales menos de un día, pues la publicación de @ryanvalqui cuenta con más de 330 mil vistas, 6 mil compartidos y 3 mil favoritos.

Incluso, tiene casi 2 mil comentarios, donde los internautas han dejado sus mejores reacciones frente a este peculiar episodio. Así, mientras algunos indicaban que "les alcanzaba" para esta presentación, otros señalaron que tenía un parecido con chicos reality.

"Para ese The Weeknd sí me alcanza", dijo un usuario. "Parece Zumba", agregó otro.

De esta manera, esta inesperada versión de The Weeknd la rompió en las calles de nuestra capital con un tremendo show a la par de que el verdadero Abel Tesfaye iba a tener su primer concierto en Perú, en el Estadio San Marcos.