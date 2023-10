¡Imposible no emocionarse! Joven se entera que tendrá un hijo al ritmo de una serenata blanquiazul

05/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En un baby shower, donde se revelaría el sexo de su hijo, un joven protagonizó un tierno momento, ya que cuando se enteró que tendría un varoncito empezó a sonar canciones alusivas a Alianza Lima gracias a la contratación de una serenata.

¡Hermoso detalle!

La pareja del muchacho consciente de su pasión, contrató a esta agrupación para que el momento sea aún más emotivo. Y es que, con el nacimiento del pequeño, tendrían un acompañante más al estadio Alejandro Villanueva, 'Matute'.

En ese sentido, pudo percibirse la estupefacción de los demás integrantes de esta familia; puesto que no esperaban este detalle. No obstante, instantes después, empezaron a aplaudir al son de la música.

Evidentemente, el homenajeado se encontraba muy alegre por la sorpresa de su pareja, como pudo constatarse en la filmación de 25 segundos. El filme data de la última semana de setiembre y ganó popularidad entre la comunidad blanquiazul.

Ello porque no se trata de un gesto común; puesto que el protocolo de un baby shower es bastante cuadriculado y pocas personas salen de este. Para fortuna del muchacho, su novia optó por hacer algo diferente y sentimental.

Reacción de las redes

Viralizado el caso, miles de internautas tuvieron graciosos y emotivos comentarios; puesto que sentían 'celos' por la hermosa experiencia que vivió el muchacho. De forma satírica, muchas personas indicaron que solo serán "espectadores" toda la vida de esta clase de instantes.

Otros tantos, apuntaron que este momento fue el más emocionante que encontraron en la plataforma china en el último tiempo.

Más de 106 mil reproducciones

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de 106 mil reproducciones, más de 5 mil likes, 1830 comentarios y 391 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Así quiero mi cumpleaños", "Sí no es así, no quiero nada", "Algún día", "Y ese día se enteró que alguien más lo acompañará a 'Matute'", "Qué hermoso", "El sueño de todo hombre", "Con una chica así de detallista cualquiera se enamora", "¿Por aquí es la fila de los espectadores", "Cómo no me ocurrió".

