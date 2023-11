¡In Live action! Perro causó furor en TikTok al llevar un patito real en la cabeza: "Dogkawaii"

15/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La moda de los patitos kawaii fue toda una sensación en Lima y otras regiones del Perú, donde era común ver a personas de todas las edades llevar uno de estos sobre la cabeza. Esta vez, un perro causó furor en TikTok al tener un animal real en la parte superior de su cuerpo.

"Fanático kawaii"

El clip viral titulado: "Patito, patito" le pertenece a la cuenta @carameloeldulce que nos presenta una escena inusual, como sacada de una película 'in live action', donde una mascota 'carga' a otra.

Grabar a nuestras mascotas en momentos trascendentales de sus vidas, que quedarán como retratos importantes de su existencia a nuestro lado; es una de las actividades más gustosas que como dueños podemos realizar.

Los perritos, gatos, plumíferos, entre otros; no escapan del lente de nuestros celulares o cámaras de mejor resolución, a la hora de inmortalizar esos 'grandes sucesos'.

Esta vez, un dueño no dudó en hacer una filmación de su querido amigo de cuatro patas que tenía sobre su cabeza a un singular compañerito: un patito.

Este a diferencia de los ofrecidos en las calles: a 1 sol, por mayor, y entre 3 a 5 soles por unidad en cualquier parte, menos el Centro de Lima; por ser real llamó la atención de los cibernautas quienes no dejaron de relacionarlo con la moda de hace unos meses atrás: kawaii.

Según las imágenes registradas, el can es visto con una actitud un poco miedosa frente a la pantalla, pero a quien sí se le ve en todo su esplendor, posando como un 'modelo animal' es a la singular ave.

Este patito de un color amarillo suave y con actitud de ensueño se adecúa a los movimientos de su amigo peludo, quien tras moverse, se reubica para evitar caerse. Esta tierna escena, ha sido viralizada y muy comentada en la plataforma china.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este metraje de quince segundos no tardó en difundirse masivamente en TikTok, por lo que hasta el momento cuenta con 5 194 reproducciones, 682 me encantas, 46 comentarios y 39 guardados.

Las opiniones fueron de lo más ocurrentes ante el hecho de ver a un can con un patito real: "Patito Michi, ja,ja,ja; no se los come como mi Lazy", "patito nichan", "¿osito Perú? Patito, patito".

De esta manera, un dueño hizo tendencia a su perro al grabarlo con un patito real en su cabeza.