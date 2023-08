¡Inaudito! Viajó con su novio por Europa pese a que él le fue "infiel" y se volvió viral

En ocasiones, las parejas terminan su relación a causa de una infidelidad que nadie vio venir, en especial por la persona traicionada. Sin embargo, el caso de 'Bdazzle' sería especial: durante un viaje juntos por Europa, ella creó un emotivo video de despedida. Su historia se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y decisión para otras mujeres en situaciones similares.

De acuerdo a 'Bdazzle', quien no comparte muchos detalles personales, su exnovio la había estado engañando durante toda la relación. Él se escapaba a hurtadillas con un amigo para encontrarse con otras mujeres, mientras ella estaba a su lado. Uno de sus videos ha alcanzado 1.7 millones de visitas.

El relato de esta joven estadounidense ha sido plasmado en TikTok, donde comparte cómo terminó su relación amorosa. Salieron juntos durante más de un año y medio antes de aventurarse por Europa durante casi 9 meses.

"Fui a un viaje de 9 semanas por Europa con mi novio que me ha estado engañando durante toda nuestra relación. Lo descubrí el día anterior y no quería... perder miles de dólares en gastos de cancelación", explicó 'Bdazzle', ya que el viaje por Europa no era económico.