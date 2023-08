¡Increíble! Bebé recién nacida recibió el nombre Wendy Nicola en honor a los integrantes de 'LCDLF'

En un fenómeno sin precedentes en la televisión mexicana, el exitoso reality show 'La Casa de Los Famosos México' ha dejado una huella imborrable en los corazones de sus fanáticos. Tanto fue su impacto que algunos seguidores apasionados del programa han decidido llevar su devoción al siguiente nivel, registrando a sus recién nacidos con nombres inspirados en los participantes que conquistaron la pantalla.

Entre los nombres que resuenan en la memoria de los fanáticos, destaca con fuerza el de Wendy Guevara, la ganadora indiscutible del reality. Su carisma y su supuesto romance con Nicola Porcella dentro de la casa la convirtieron en la pareja más comentada del momento.

Tal es la magnitud de su influencia que una pareja de la ciudad de Monterrey, en México, tomó una decisión extraordinaria al nombrar a su hijo recién nacido en honor a estos dos participantes icónicos.

La nueva integrante de esta singular tendencia lleva el nombre de "Wendy Nicola", un nombre ingeniosamente compuesto que refleja la admiración profunda que los padres sienten por estos dos concursantes.

El fervor hacia Wendy Guevara y Nicola Porcella fue tan contundente que no solo los hizo merecedores del título de favoritos, sino que también inspiró un acto sin precedentes al nombrar a su hija con una fusión de ambos nombres.

Ante esta sorprendente noticia, Wendy Guevara no pudo evitar expresar su asombro y emoción. Durante su reciente aparición en el programa de Tel Monterrey el 30 de agosto, la ganadora de "La Casa de Los Famosos" reaccionó con una mezcla de sorpresa y conmoción.

"Aquí en Nuevo León ya llegó una pareja a ponerle a su hija Wendy Nicola", compartió una de las conductoras, mientras Wendy Guevara asimilaba la información. "Fíjate que sí estuve viendo varias cosas en las redes, pero no las creía", confesó entre risas.

"Así se llama la niña: Wendy Nicola", confirmó la otra presentadora, a lo que Wendy Guevara reaccionó emocionada y conmovida: "Wendy Nicola", pronunció con admiración y un toque de incredulidad, antes de agregar en tono humorístico: "Ay, no, le hubieran puesto Wendy, ay, no, no es cierto. Ay, qué lindo la verdad", dando un toque ligero a la situación.