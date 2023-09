¡Increíble! Hombre sorprende a su mujer para que no eche de menos las noches de fiesta

04/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok encontramos los casos más insólitos donde muchas parejas demuestran el gran amor y cariño que se tienen, así como todo lo que están dispuestos a hacer para ver felices "al amor de sus vidas". Es así como el video compartido por la cuenta de @gabssanchez22, se ve a un hombre sorprender a su esposa para que no eche de menos las fiestas con sus amigas.

Esposo hace 'fiesta' en casa

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se capta el preciso momento en que un hombre ve a su esposa cansada y extrañando sus salidas de cuando era soltera y sin responsabilidades como la maternidad, ya que ahora espera la llegada de su primer bebé. Ante ello, el señor no duda en decorar su hogar y ambientarlo para que sea una "discoteca".

"Cuando tu marido te trae la discoteca a casa porque tienes hijos", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones y alrededor de 16 millones de reproducciones en la plataforma china.

El hombre no dudó en oscurecer toda su sala y con ayuda de una linterna de su celular, simular las luces de una discoteca, acompañado de un balde con hielo y sus bebidas favoritas, sin que ponga en riesgo a su futuro bebé.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena. Además, algunas usuarias expresaron que sentían envidia por la señora del video, ya que consideraban que tenía "un gran hombre al lado" que se preocupa por sus problemas y trata de verla feliz.

Buscaba consentirla

"Si no puedes ir al club, que el club llegue a ti", "si mi futuro esposo no es así, me divorcio", "definitivamente que cuando se quiere se puede", "ok, ahora quiero un marido", "esto es lo que necesito", "dónde consigo un esposo como el tuyo", "esto es lindo", "me encanta el ambiente que creó", "es tan romántico", "me encantaría que mi hombre haga esto, ni siquiera tengo hijos", "ese servicio de botella vip se vuelve loca", "tan tierno", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver el detalle que tuvo un hombre con su esposa al saber que extrañaba ir a fiestas con sus amigas, pero no podía debido a su embarazo.