¡Increíble! Mujer le cobra a su marido por limpiar su casa sin que él se entere

23/08/2023 / Exitosa Noticias

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes donde muchos jóvenes dan a conocer sus mejores secretos para conseguir lo que más desean, como el caso de una mujer estadounidense que se volvió tendencia tras revelar cómo hace para que su esposo le pague por limpiar su casa sin que él se entere.

Le cobraba sin que se entere

En el material audiovisual, de un minuto y 15 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Brianna empieza a limpiar su cocina, lavar platos y aspirar el piso, una actividad que realiza todos los días, pero nada es gratis, ya que recibe un dinero por hacerlo. ¿Cómo?

Según el relato de Brianna, cuando estaba embarazada había pedido a su esposo contratar a alguien para que pueda mantener la limpieza de su vivienda, pero él no aceptó porque indicaba que no tenía dinero suficiente.

Con el pasar de los meses, el hombre cambió de opinión y al consultarle si aún deseaba contratar a alguien, ella dijo que "sí", pero tenía una idea en mente que él nunca esperaría: ¡decidió mentirle y quedarse con los 250 dólares y limpiar ella misma la casa!

Limpia ella misma

"El primer día de cada mes salen $250 de la cuenta bancaria de mi esposo. La casa se limpia profundamente el primer día de cada mes. Pedí un limpiador de casas hace años, cuando estaba embarazada y vomitaba 10 veces al día mientras cuidaba a nuestro hijo de un año", se lee al inicio de la breve descripción del clip en TikTok.

Luego indicó: "Mi esposo dijo que no estaba en nuestro presupuesto. Pero hace unos meses, me preguntó si todavía quería tener un limpiador de casas. Obviamente dije que sí. Le dije que lo arreglaría todo y que solo necesitaba $250 en efectivo al mes para pagarle", dejando sorprendido a más de uno de sus seguidores y logrando alcanzar alrededor de 2 millones de reproducciones en la plataforma china.

Al finalizar el video, Brianna indicó que estaba ahorrando todo el dinero que iba ganando, y luego buscaría un pasatiempo caro para encontrarse ella misma y "divertirse como se debe".

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de mujeres que señalaron que pondrían a prueba su método, ya que "estaban cansadas de asear su casa gratis".

"Buena idea", "no me den ideas, ja, ja, ja", "¿y él nunca se enteró?", "mala idea revelarlo en TikTok, te increpará", "te lo mereces, ser ama de casa no es nada fácil", "comiencen a ahorrar en secreto", "no te has embolsado, te han pagado por tu trabajo", "espero mi marido nunca vea este video", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en redes sociales tras conocer el peculiar método de una mujer estadounidense para que su marido nunca se entere de que le paga a ella por limpiar su propia casa.