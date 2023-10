¡Increíble! Mujer negocia con mono para que le devuelva su celular ¿Logró recuperarlo?

Tiktok se ha convertido en una fuente inagotable de videos virales y esta vez una señora se ha hecho conocida en redes sociales al negociar con un mono para que le devuelva se celular. El desenlace de la historia sorprendió a los internautas.

El video fue publicado por el canal ac2ality (@ac2ality) y muestra la inusual escena que ocurrió en Bali, Indonesia, un destino turístico que es muy conocido por sus playas, cultura y fauna exótica, ya que se puede interactuar con animales silvestres de forma muy cotidiana.

En el video se puede apreciar que dos turistas que estaban pasando por lo que parece ser un puente en el destino asiático, cuando se pronto fueron interceptados por un mono que robó el celular de la mujer.

Ante esa situación, ella empezó a buscar entre sus pertenencias para ofrecerle algo a cambio al primate, para que este le devuelva su teléfono.

En un inicio, le dio una fruta, la cual el mono cogió con una mano pero aún tenía el celular con la otra. Enseguida, la víctima del robo sacó otra fruta de su bolso y el mono tiró el celular para coger las dos frutas con ambas manos. Es así que, la turista logró recuperar su teléfono móvil después de estar particular negociación.

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, pues hasta el momento ya cuenta con más de 75 mil 'me gusta', 200 comentarios y más de un millón de reproducciones. Además, los internautas no dudaron en comentar sobre la peculiar situación que vivió la turista en su viaje a uno de los países más exóticos de Asia.

"Y por qué no se lo quita, no entiendo porque negociar", "Por lo menos no corrió con el celular y prefirió negociar", "Doble o nada", "Sospecho que ya se conocían", "Hasta el mono ratero tiene más modales que un humano", "Negocio es negocio", "Ella es una persona maravillosa", se lee en comentarios.