¡Increíble! Mujer rompe en llanto por no ganar un iPhone 15 después de raparse el cabello

29/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los videos más virales e insólitos, como el compartido por la cuenta de Hot Spanish, donde una joven rompió en llanto al ver que no pudo ganar un iPhone 15 a pesar de cortar su cabellera.

En el material audiovisual, de dos minutos y 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el creador de contenidos identificado en la plataforma asiática de TikTok como Hot Spanish decide proponer a tres jóvenes unirse a un reto con el cual podían ser acreedoras de un celular último modelo.

El reto consistía en que para acceder a ser una posible ganadora, primero debían raparse sus cabezas y luego agarrar un vaso donde se hallaba un objeto que les hacía acreedoras del iPhone 15.

Debían raparse para jugar

Es así como se acerca un peluquero para rapar a las tres mujeres frente a todas las personas que estaban en la plaza pública y posteriormente HotSpanish les entregó unos botecitos que en su interior contenían tres fichas de diferente color y según explicó quien sacara la ficha negra se ganaba el celular; a la que le saliera una ficha roja recibiría 5 mil pesos y quien sacara una ficha verde no ganaría nada.

Mujer se quiebra al perder

Las tres jóvenes abrieron sus respectivos frascos, y fue la participante mayor quien tuvo la suerte de encontrar el iPhone, lo que la hizo saltar de alegría. Mientras que la tercera concursante, quien sería menor edad y estaba acompañada, no tuvo nada de suerte y terminó llorando.

La joven, que quedó en tercer lugar, lloraba porque todo su esfuerzo para decidir cortarse su cabellera 'no rindió frutos' y por ello, muchos de los presentes del reto no dudaron en gritarle que se compre una peluca, mientras que su esposo se acercó a abrazarla.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por ver cómo muchas jóvenes participan de esos retos, poniendo en riesgo su apariencia física e incluso sus vidas por dinero u objetos de valor.

"Exigimos que le den un iPhone a cada una", "aunque no sea el iPhone 15, pero por lo menos el 11 se merecía la chica por sus lágrimas", "qué necesidad de hacer eso por un teléfono", "ojalá esos cabellos sean donados para niños con cáncer", "personalmente si mi hija o mi esposa se van a rapar el cabello por ese teléfono, le digo yo te lo regalo y no tienes por qué hacerlo", "yo ni loca me rapo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven rompió en llanto al no ser la ganadora de un iPhone 15 a pesar de haberse rapado la cabeza.