¡Increíble! Venezolana revela que su novio peruano le compraría todo lo que pide

20/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros llegan al Perú en busca de nuevas oportunidades de vida y en el camino encuentran el amor, como el caso compartido en @daliyogui6, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde una joven venezolana revelaba que pide a su novio comprar ropa con su dinero y después le repone.

Pide permiso para comprar

En el material audiovisual, de solo cinco segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer venezolana se encuentra en un centro comercial de Gamarra y se detienen en un puesto de ropas, ya que le gustaron algunas prendas y le gustaría llevarlas a casa, pero antes decide llamar al amor de su vida. ¿Para qué?

Siempre demuestran su amor

Según lo señalado por la joven en el video, decide llamar por celular a su novio peruano y preguntarle si podía comprarse ropa con el dinero que tenía consigo en ese momento, y una vez que llegue a su casa, él le reponga todos los gastos que realizó.

"Llamando a mi novio para preguntarle si puedo comprarme ropa con mi dinero y que me lo reponga después", se lee la breve descripción del clip, y luego resalta que sí, ¡le compraría todo!, generando miles de interacciones en la plataforma china.

A través de otros videos compartidos en su cuenta, la joven extranjera demuestra todo el amor que se tienen y cómo su novio la complace en cada uno de sus caprichos, así como ella en cada aniversario.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que se sentían identificadas, ya que también aplicaban "ese truco" para que al final sean sus parejas quienes terminaban pagando todo.

"Me siento identificada", "es decir, que le regale", "como cuando quieres comprar toda la tienda y ya que él pague ja, ja, ja", "ja, ja, ja me dio risa, pero a veces pasa", "un truco que todas usamos", "ja, ja, ja, pobre chico, lo tienes atrapado", "te ríes porque sabes que es verdad, esas cosas las suelo hacer", "es que amiga no es tu novio es tu marido... ya pues, ni modo cartera con la plata", "lo tienes encantado", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven venezolana llama a su novio peruano para saber si le puede reponer su compra y confirmar que él haría todo por ella.