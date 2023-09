¡Indignante! Vendedora de mercado rompe la cabeza a cliente que estaba escogiendo limones

La crisis social y económica en el Perú están afectando cada vez más a las amas de casa, así como también a los comerciantes de los distintos mercados de la capital; esto quedó evidenciado después que un video se viralizara en redes sociales debido a que una vendedora le rompió la cabeza a un cliente solo porque él estaba escogiendo los limones para comprar.

El video fue publicado por la usuaria de TikTok, Paty Castro, y según el título, el lamentable hecho ocurrió en el mercado Huamantanga, en Puente Piedra.

En el material audiovisual, se puede ver que un joven que viste short crema, polo rojo y casaca guinda, se toca la cabeza mientras que algunas personas le alcanzan papel higiénico para que pueda limpiarse la sangre que cae sobre su rostro.

Asimismo, personal de seguridad del mercado se acerca para consultar qué pasó, mientras que otros transeúntes le piden al señor que denuncie la vendedora.

El material audiovisual se ha vuelto viral rápidamente en TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 33 mil 'likes', más de mil 500 comentarios y casi 400 mil reproducciones.

Asimismo el hecho ha generado gran indignación entre los cibernautas, ya que muchos preguntaban si efectivamente el comprador denunció a la comerciante.

"¿Se la llevaron presa? ¿alguien me informa¿", "Por eso mejor compro el limón en Plaza Vea, ahí escojo y no me roban en peso", "Los comerciantes están muy estresados, hasta te gritan cuando preguntas el precio", "Cuando me atienden de mala gana no compro, ni que me estuvieran regalando", "Pongan la foto para no comprar, yo compro en esa recta", se lee en los comentarios del TikTok.