¡Inédito! Nacimiento de Alianza Lima causó furor en TikTok: "Hernán Barcos se parece a José"

29/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los preparativos para Navidad ya se encuentran a la vuelta de la esquina y la compra de nacimientos es algo indispensable en estas fechas. Es así como, se hizo viral un nacimiento de Alianza Lima donde los cibernautas notaron algo particular: Hernán Barcos se parece a José.

"Pesebre AL"

El clip viral bajo la descripción: "Navidad grone" nos muestra la particularidad de un nacimiento compuesto por personajes de dicho club deportivo.

Las ventas de nacimientos están a la orden del día y se ofrecen como pan caliente en las calles del Centro de Lima a por mayor o en menor cantidad en los mercados cercanos a casa.

Sin embargo, los detalles de estos pesebres pasan desde los más nacionalistas como los retablos ayacuchanos, nacimientos de la costa del norte o selva peruana, pero también de los equipos deportivos.

Cabe mencionar que no hay necesidad de pertenecer a un equipo en específico para poder adquirir uno de estos ejemplares. Es más, son muchas las personas que no militan por ningún club deportivo que sea de su preferencia.

No obstante, para los que sí son fanáticos y quieren regalar algo significativo en el tiempo de intercambio de regalos, esta opción no se encuentra nada mal.

El particular pesebre que ha llamado la atención de miles de cibernautas consta de 8 piezas, donde destacan como los principales al Niño Jesús vestido con estilo 'íntimo', una hincha que simula ser la Virgen María y un fanático que funge de José. Este último, fue comparado con el delantero centro, Hernán Barcos.

Luego, completan la serie tres figuras que representan a los tres reyes magos y dos animalitos del establo con sus camisetas deportivas 'grones'.

La inversión de este singular regalo, según el video, no pasa de los 100 soles ya ha llamado la atención de algunos usuarios que sí se consideran hinchas.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de dieciséis segundos no tardó en hacerse tendencia en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 2 758 visualizaciones, 111 me encantas y decenas de reacciones.

Los comentarios sobre este pesebre muy diferente, al conocido desde hace muchos años, ha traído a relucir comentarios de todo tipo: "Información", "¿Viene con luces incorporadas?", "elegante".

De esta manera, la creatividad de los emprendedores peruanos al realizar y ofrecer un nacimiento inspirados en el equipo Alianza Lima ha causado sensación en TikTok, a pocos días de la Navidad.